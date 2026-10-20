Во Франции задержали подозреваемого в поджоге исторической ратуши в Лиможе

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Во Франции задержан мужчина, подозреваемый в причастности к поджогу ратуши города Лимож, произошедшему 17 октября во время массовых протестов. Пожар нанес огромный ущерб историческому зданию XIX века: обрушилась башня с часами, уничтожена крыша и серьезно поврежден фасад.
Как сообщает FranceInfo, подозреваемый связан с ультралевым движением и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за насилие в отношении представителей власти.
Мужчину задержали утром во вторник, 20 октября, в департаменте Верхняя Вьенна. В операции участвовало специальное подразделение французской полиции RAID. После задержания его поместили под стражу для проведения следственных действий.
По данным Euronews, подозреваемый числился в специальной базе лиц, представляющих потенциальную угрозу государственной безопасности.
К расследованию подключено антитеррористическое подразделение полиции. При этом Национальная антитеррористическая прокуратура Франции на момент публикации сообщения дело в свое производство не приняла.
Пожарным пришлось бороться с огнем всю ночь. Заднюю часть здания удалось сохранить, однако историческая часть ратуши получила катастрофические повреждения.
Трагедия вызвала сильный общественный резонанс. В воскресенье, 18 октября, около семи тысяч человек собрались в Лиможе, чтобы выразить возмущение разрушением одного из символов города.
Мэр Лиможа Гийом Герен назвал произошедшее нападением не только на историческое здание, но и на общественные институты.