20 октября 2026, 09:58

Во Франции участники беспорядков разграбили бутики Louis Vuitton, Dior и Rolex

Во Франции участники беспорядков разграбили бутики Louis Vuitton, Dior и Rolex

Массовые беспорядки во Франции привели к разграблению бутиков Louis Vuitton, Dior и Rolex, повреждению тысяч магазинов и многомиллионным убыткам. Власти столкнулись с масштабным насилием, а министр внутренних дел Лоран Нуньес предложил президенту Эмманюэлю Макрону уйти в отставку. Однако глава государства отказался принять это решение.

Один из эпизодов произошел в Марселе. Группа людей в масках использовала металлические ворота, чтобы разбить стеклянную витрину бутика Louis Vuitton, после чего проникла внутрь и вынесла одежду, украшения и другие дорогие товары. В Париже разграбили магазин Christian Dior, а в Марселе похитили товары из бутика Rolex, сообщает BILD.

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Протесты начались несколько недель назад с выступлений школьников и студентов, которые требовали улучшить условия обучения. Позже к ним присоединились другие группы. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил о «значительной мобилизации леворадикального движения» и признал, что полиция в некоторых крупных городах оказалась не готова к такому масштабу насилия.

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За выходные правоохранители задержали почти 2400 человек. Около тысячи полицейских получили ранения, семеро из них - тяжелые. По оценке Торгово-промышленной палаты Франции, от беспорядков могли пострадать более 2000 магазинов, а общий ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

На фоне обострения ситуации Нуньес предложил Макрону свою отставку. Президент не согласился, объяснив решение необходимостью сохранить стабильность в руководстве сил безопасности. Таким образом, несмотря на масштаб последствий беспорядков, глава МВД остался на своем посту.

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Во Франции участники беспорядков разграбили бутики Louis Vuitton, Dior и Rolex

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