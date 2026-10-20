В Кении лидера секты признали виновным в убийстве 190 детей: он заставлял их голодать

Суд в Кении признал виновным в массовых убийствах Пола Маккензи, основателя религиозной секты «Международная церковь Благой вести». Вместе с 28 сообщниками он организовал систему принудительного голодания, в результате которой погибли сотни людей. В центре судебного разбирательства оказалась гибель 190 детей и одного взрослого.

Решение было оглашено 19 октября в Момбасе. Судья Диана Каведза Мочаче зачитывала его более восьми часов, подробно описывая обстоятельства одной из самых страшных трагедий, связанных с религиозными культами в современной истории.

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Маккензи, называвший себя пастором, убеждал последователей, что конец света близок и единственный путь к спасению - отказаться от пищи, чтобы «встретиться с Иисусом».

Сначала должны были умереть дети

По данным следствия, Маккензи создал целую систему принудительного голодания. Смерть последователей должна была происходить в определённом порядке: сначала дети, затем подростки и женщины, а после них - мужчины.

Особенно жестокими оказались методы обращения с детьми. Некоторых изолировали и лишали еды на глазах у родителей. Суд установил, что голодание не всегда было добровольным: тех, кто пытался сопротивляться, принуждали подчиняться.

Судебно-медицинские исследования показали, что многие жертвы умерли от истощения. Однако у некоторых погибших были обнаружены признаки удушения и травмы головы.

Маккензи также выступал против школьного образования и современной медицины, объявляя их проявлениями зла. Последователям запрещали обращаться за медицинской помощью.

Более 400 тел в лесу

О происходившем стало известно в апреле 2023 года, когда полиция обнаружила первые захоронения в лесу Шакахола, неподалёку от курортного города Малинди.

По мере проведения раскопок масштабы трагедии становились всё более ужасающими. В неглубоких могилах находили тела мужчин, женщин и детей, включая младенцев.

В общей сложности следователи обнаружили останки более 400 человек. Многие тела находились в такой степени разложения, что установить личности погибших оказалось чрезвычайно сложно.

В нынешнем судебном процессе рассматривались обстоятельства смерти 191 человека. Расследование гибели остальных продолжается.

«Я потерял всех шестерых детей»

На оглашение решения суда приехали родственники погибших.

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62-летний Франсис Вандже потерял восемь членов семьи, в том числе дочь и двух внуков. Он рассказал журналистам, что пережитая трагедия оставила тяжёлые психологические последствия для всей семьи.

Другой мужчина, 48-летний Стивен Мвити, потерял всех шестерых детей. Его бывшая жена оказалась среди обвиняемых.

Для родственников погибших решение суда стало первым важным шагом к восстановлению справедливости после более чем трёх лет ожидания.

Почему власти не остановили секту раньше?

Одним из самых болезненных вопросов для Кении стало бездействие правоохранительных органов.

Маккензи основал свою религиозную организацию ещё в 2003 году. Он проповедовал по телевидению, привлекал тысячи последователей и постепенно усиливал контроль над их жизнью.

В 2017 году его задерживали по подозрению в радикализации последователей. В 2019 году он вновь оказался в поле зрения полиции в связи с гибелью детей, однако остался на свободе.

После закрытия церкви Маккензи перебрался со своими сторонниками в лес Шакахола, где создал изолированную общину. Именно там развернулась трагедия.

Расследование вызвало в Кении общественное возмущение и поставило вопрос о том, почему государственные органы не смогли предотвратить массовую гибель людей, хотя тревожные сигналы поступали задолго до обнаружения захоронений.

Какое наказание грозит Маккензи?

Сам Пол Маккензи отрицает вину. Он утверждал, что никого не заставлял голодать и что его последователи самостоятельно принимали решения, руководствуясь религиозными убеждениями.

Однако суд отверг эти доводы и признал виновными всех 29 подсудимых.

Наказание им должны назначить 6 ноября. Маккензи и его сообщникам грозит длительное заключение, вплоть до пожизненного. Кроме того, против бывшего проповедника продолжаются другие судебные процессы, связанные с терроризмом и гибелью последователей.

Дело секты Шакахола стало одним из самых масштабных подобных преступлений последних десятилетий и напоминанием о том, к каким последствиям может привести абсолютная власть религиозного лидера над своими последователями.