В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Крупная дорожная авария произошла во вторник, 20 октября, на западе Египта. Пассажирский автобус столкнулся с тяжелым грузовиком на автомагистрали Каир - Асьют. По последним данным, погибли 13 человек, еще 34 получили травмы.

ДТП произошло на Западной пустынной дороге, соединяющей Каир с южными районами страны, сообщает AFP.

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По информации египетской газеты Al-Shorouk, автобус направлялся в Гизу. На 55-м километре трассы он врезался сзади в тяжелый грузовик, перевозивший бетон. По предварительным данным, автобус двигался с высокой скоростью.

Большинство местных и международных СМИ изначально назвали автобус туристическим. Однако официальных сведений о том, что автобус перевозил организованную группу иностранных туристов, на данный момент нет.

Удар был настолько сильным, что передняя часть автобуса оказалась практически полностью разрушена. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медицинские бригады. Для эвакуации поврежденного транспорта пришлось использовать подъемный кран.

Пострадавших доставили в больницы, а расположенные учреждения пепоблизости медучреждения перевели в режим повышенной готовности.

По данным местных СМИ, к настоящему времени установлены личности девяти погибших. Еще четыре тела остаются неопознанными.

Среди пострадавших - водители обоих транспортных средств. Они находятся в больнице, где также проводятся необходимые следственные действия.

Причины аварии выясняются. Правоохранительные органы изучают обстоятельства столкновения и действия водителей.

По данным египетского статистического ведомства, в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях в стране погибли почти 6000 человек.