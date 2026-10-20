20 октября 2026, 20:48 Валерия Леонова

В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Крупная дорожная авария произошла во вторник, 20 октября, на западе Египта. Пассажирский автобус столкнулся с тяжелым грузовиком на автомагистрали Каир - Асьют. По последним данным, погибли 13 человек, еще 34 получили травмы.

ДТП произошло на Западной пустынной дороге, соединяющей Каир с южными районами страны, сообщает AFP.

Читайте нас также

По информации египетской газеты Al-Shorouk, автобус направлялся в Гизу. На 55-м километре трассы он врезался сзади в тяжелый грузовик, перевозивший бетон. По предварительным данным, автобус двигался с высокой скоростью.

Большинство местных и международных СМИ изначально назвали автобус туристическим. Однако официальных сведений о том, что автобус перевозил организованную группу иностранных туристов, на данный момент нет.

Удар был настолько сильным, что передняя часть автобуса оказалась практически полностью разрушена. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медицинские бригады. Для эвакуации поврежденного транспорта пришлось использовать подъемный кран.

Министерство здравоохранения Египта направило к месту аварии 28 машин скорой помощи

Читайте Mixer
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Яблоки, корица и орехи: турецкое печенье в форме рогаликов
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Юмор за день и новый ребенок
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Рыбы, Водолеи, Раки и Овны в гороскопе на среду 21 октября
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Тест с шоколадкой: выберите свой способ есть сладкое и узнайте, почему ваш…

Пострадавших доставили в больницы, а расположенные учреждения пепоблизости медучреждения перевели в режим повышенной готовности.

По данным местных СМИ, к настоящему времени установлены личности девяти погибших. Еще четыре тела остаются неопознанными.

Среди пострадавших - водители обоих транспортных средств. Они находятся в больнице, где также проводятся необходимые следственные действия.

Причины аварии выясняются. Правоохранительные органы изучают обстоятельства столкновения и действия водителей.

По данным египетского статистического ведомства, в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях в стране погибли почти 6000 человек.

google news Подпишитесь на нас
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Яблоки, корица и орехи: турецкое печенье в форме рогаликов
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Юмор за день и новый ребенок

В мире

«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
20 октября, 20:29
Трехлапый пес Чамп стал самой милой спасенной собакой в мире: теперь он сам помогает людям
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
20 октября, 19:28 19:28
Во Франции задержали подозреваемого в поджоге исторической ратуши в Лиможе
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
20 октября, 17:59 17:59
Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
20 октября, 16:29 16:29
Мародеры начали продавать награбленное при беспорядках во Франции, а власти грозят лишить погромщиков соцпособий
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
ФОТОВИДЕО
20 октября, 15:32 15:32
Шестилетняя японка стала самым юным диджеем, отыгравшим в клубе
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
20 октября, 13:43 13:43
Япония запускает беспрецедентную миссию: доставить образцы с Фобоса – спутника Марса
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
20 октября, 13:04 13:04
В Кении лидера секты признали виновным в убийстве 190 детей: он заставлял их голодать
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
20 октября, 12:29 12:29
Под Елисейским дворцом есть «Нора страха»: где может укрыться президент Франции в случае серьезного кризиса
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
ВИДЕО
20 октября, 11:59 11:59
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции

Латвия

«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 18:59
Жители Латвии потратили по банковским картам 8,6 млрд евро: на что уходят деньги
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 17:28 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 15:01 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 13:31 13:31
В Латвии раскрыли картельный сговор похоронных фирм: тендеры на 2 миллиона евро делили между своими
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 11:28 11:28
Рижская дума не смогла договориться о новых правилах выгула собак и отмене ежегодного сбора
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 10:58 10:58
«Здравствуйте, меня зовут Эмма»: в латвийской гимназии создали ИИ-помощника для учеников
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 09:28 09:28
После летнего шторма в Латвии задумались об изменениях в работе банкоматов
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 08:29 08:29
Рижанам обещают переменную облачность без дождя и температуру до +12 градусов
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 07:58 07:58
За дешёвые товары из Китая придётся платить больше: какие сборы вводит Евросоюз с ноября
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 23:58 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Легендарная Blondie возвращается спустя девять лет: новый альбом станет последней работой Клема Берка
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
Легендарная Blondie возвращается спустя девять лет: новый альбом станет последней работой Клема Берка
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
Легендарная Blondie возвращается спустя девять лет: новый альбом станет последней работой Клема Берка
ФОТО
20 октября, 15:57
У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?
20 октября, 12:18
В пятницу с большим концертом в Риге выступит популярный диджей Борис Брейх
19 октября, 09:58
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
18 октября, 14:10
«Уличный боец» побеждает, но главный сюрприз - документалка: что смотрят в кино США и Канады
18 октября, 10:49
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
ВИДЕО
17 октября, 21:59
Легендарная Blondie возвращается спустя девять лет: новый альбом станет последней работой Клема Берка

Mixer

Тест на терпение: какая привычка незнакомцев заставит вас мысленно эмигрировать на Марс?
20 октября, 20:05
Яблоки, корица и орехи: турецкое печенье в форме рогаликов
Тест на терпение: какая привычка незнакомцев заставит вас мысленно эмигрировать на Марс?
20 октября, 19:05
Юмор за день и новый ребенок
Тест на терпение: какая привычка незнакомцев заставит вас мысленно эмигрировать на Марс?
20 октября, 18:10
Рыбы, Водолеи, Раки и Овны в гороскопе на среду 21 октября
20 октября, 16:58
Тест с шоколадкой: выберите свой способ есть сладкое и узнайте, почему ваш внутренний бухгалтер считает каждый квадратик
20 октября, 16:28
16 исторических фотографий, от которых учебники истории нервно поправят очки
20 октября, 15:58
Гречка с курицей и быстрым соусом - сытный ужин без лишних расходов
20 октября, 15:28
Четыре итальянских парфюма, которые способны изменить привычное представление об осенних ароматах
20 октября, 14:58
Тест на терпение: какая привычка незнакомцев заставит вас мысленно эмигрировать на Марс?

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма

Спорт

Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас