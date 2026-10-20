Трехлапый пес Чамп стал самой милой спасенной собакой в мире: теперь он сам помогает людям

Десятилетний пес по кличке Чамп, которому пришлось ампутировать заднюю лапу после тяжелой травмы, победил в международном конкурсе «Самая милая спасенная собака в мире - 2026».

Но история маленького метиса йоркширского терьера из американского города Кохос трогает не только его победой: сегодня Чамп работает собакой-терапевтом и помогает людям справляться с трудностями.

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Как рассказывает американский журнал People, победителя конкурса определили по итогам голосования читателей и оценки жюри. В награду Чамп получит годовой запас собачьего корма, а благотворительная организация, которую выбрала его хозяйка Сьюзан Кармоди - 1000 долларов.

Эти деньги направят в Wagging Tails Rescue NY - организацию, благодаря которой Чамп когда-то обрел новый дом.

История пса началась с несчастья. Осенью 2023 года его нашли на улице в Техасе с серьезно поврежденной задней лапой. Ветеринары поняли, что спасти конечность не удастся, и приняли решение об ампутации, чтобы избавить животное от боли.

После операции Чамп оказался под опекой волонтеров, которые начали искать для него любящую семью.

В это время Сьюзан Кармоди переживала потерю своей предыдущей собаки, которая была слепой и глухой. Когда женщина увидела фотографию Чампа, ее внимание привлекли большие уши и отсутствующая лапа.

«Тогда я подумала, что могла бы ему помочь», - вспоминает Сьюзан.

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Спустя месяц после операции Чамп уже жил у нее дома. И почти сразу удивил новую хозяйку: несмотря на отсутствие лапы, пес прекрасно бегал, прыгал и с удовольствием играл.

«Его ничто не ограничивало. Он был непобедим», - рассказывает Кармоди.

Со временем выяснилось, что у Чампа есть особый талант - он обожает людей. Пес с радостью знакомился с незнакомцами, любил посещать новые места и легко находил общий язык с окружающими.

Сьюзан решила обучить его работе собакой-терапевтом. Чамп прошел подготовку и получил сертификацию организации Alliance of Therapy Dogs

Теперь трехлапый пес посещает школы, аэропорты и социальные учреждения, где помогает людям расслабиться, почувствовать поддержку и просто улыбнуться. Хозяйка также приводит его на занятия с детьми, имеющими особые образовательные потребности.

Сама Сьюзан признается, что Чамп многому научил и ее.

«Он напоминает мне, что нужно сосредоточиться не на том, чего не хватает, а на том, что возможно», - говорит женщина.

В число призеров конкурса вошли еще две собаки с непростой судьбой. Восьмилетний слепой пес Тибериус из Филадельфии и мопс Бин, которого обнаружили истощенным на автозаправке в мексиканском городе Ногалес, тоже получили шанс на новую жизнь благодаря помощи волонтеров и заботе новых хозяев.

История Чампа стала напоминанием о том, что животные с инвалидностью могут жить полноценной жизнью и помогать другим гораздо больше, чем мы способны представить.