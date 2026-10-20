Шестилетняя японка стала самым юным диджеем, отыгравшим в клубе

Guinness World Records

Шестилетняя Иллуми Маэда из Японии, выступающая под псевдонимом DJ Illu, стала самым юным диджеем, отыгравшим сет в клубе. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Девочка провела больше часа за диджейской стойкой клуба в Иокогаме в префектуре Канагава. По ее словам, в день выступления возникли проблемы с оборудованием, из-за которых она очень нервничала, но в итоге справилась.

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Маэда начала заниматься диджеингом в три года, ее научили друзья матери, которые сами работают диджеями. По словам девочки, дома постоянно звучала разнообразная музыка, а мама часто приглашала в гости друзей из разных стран и устраивала вечеринки.

Когда Иллуми было грустно или не хватало сил, ей помогала музыка Avicii. Теперь она сама хочет с помощью музыки поднимать людям настроение и поддерживать их в трудные времена.

«Я хочу стать диджеем, чья музыка будет поднимать людям настроение, дарить утешение и помогать переживать трудные времена - в какой бы точке мира они ни находились», - рассказала Маэда.

Девочка мечтает выступать на фестивалях по всему миру и установить еще один рекорд Гиннесса в категории, связанной с диджеингом. Она также хочет открыть магазин мороженого и играть сеты для посетителей.

Иллуми учится в международной школе, а после уроков делает домашнее задание, слушает музыку, танцует и занимается диджеингом. Среди других ее увлечений - математика, сноуборд, плавание с маской и трубкой и путешествия.