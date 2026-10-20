20 октября 2026, 14:13 Mixnews\Reuters

Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено

Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено

Клиенты Revolut во вторник, 20 октября, столкнулись с проблемами при входе в приложение, оплате покупок и снятии наличных. Банк заверяет, что деньги и персональные данные пользователей в безопасности.

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Утренний сбой затронул сразу несколько направлений работы цифрового банка. Пользователи сообщали об ошибках при открытии приложения и отклонённых платежах картами. Проблемы с доступом к счетам сопровождались перебоями в переводах и других операциях.

Ограничения отражены и на официальной странице Revolut для Латвии: во время проверки она показывала статус «частично недоступно» для 30 компонентов. Среди перечисленных сервисов - карточные платежи, переводы, снятие наличных, пополнение картой и обмен валют. В списке также присутствовали отдельные инвестиционные функции и сервисы Revolut Business.

При этом предупреждение не означает, что у каждого клиента одновременно перестали работать все операции.

Что известно о причине

По данным Reuters, источник, знакомый с ситуацией, связал перебои Revolut с нарушением работы облачной платформы Google Cloud. Сама Google подтвердила инцидент в лондонском регионе europe-west2.

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Согласно официальной хронологии Google, проблемы начались в 09:08 по латвийскому времени. Компания сообщила о повышенном числе ошибок и периодических сетевых сбоях, затронувших несколько облачных сервисов.

В обновлении, опубликованном в 14:00 по Риге, Google указала, что инженеры продолжают расследование. Следующее сообщение обещано к 15:00 - это срок обновления информации, а не обещание восстановить работу к этому часу.

Восстановлена ли работа Revolut

На момент проверки официальная страница Revolut для Латвии продолжала показывать ограничения. Инцидент Google Cloud также оставался активным. Таким образом, подтверждений полного восстановления сервисов пока нет.

Revolut сообщил, что специалисты работают над устранением неполадок, и принёс извинения пользователям. По заявлению банка, средства и данные клиентов остаются в безопасности. Точное число затронутых пользователей пока не установлено: говорить о том, что доступ потеряли все клиенты банка, оснований нет.

Актуальные ограничения можно проверить на официальной странице статуса Revolut для Латвии.

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