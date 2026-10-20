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Мародеры начали продавать награбленное при беспорядках во Франции, а власти грозят лишить погромщиков соцпособий

Мародеры начали продавать награбленное при беспорядках во Франции, а власти грозят лишить погромщиков соцпособий

После разграбления магазинов во время беспорядков во Франции на интернет-площадках появились подозрительные объявления - от косметики большими партиями до одежды с противокражными датчиками. Власти договорились с платформами об усилении контроля и объявили о намерении учитывать доходы от сбыта украденного при расчёте социальных выплат, пишет lemonde.fr

Французские СМИ обратили внимание на объявления, появившиеся после беспорядков 17–18 октября. На площадках перепродажи Vinted было опубликовано много новых объявлений о продаже вещей - сумок с косметикой, губных помад, карточек Pokémon с ценниками и одежды с защитными бирками из магазинов.

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После погромов и мародерства в выходные, затронувших более 2 000 магазинов по всей Франции, множество украденных товаров было выставлено на продажу на платформах Vinted, Leboncoin, Amazon, eBay, а также в социальных сетях.

Некоторые продавцы не скрывают, откуда вещи. Так, они пишут в объявлениях «косметика 17 октября» или «продажа свитера, украденного на протестах 17 октября».

Само по себе подозрительное объявление ещё не доказывает кражу. Однако французское Минэкономики официально сообщило, что после погромов на интернет-площадках выявлено значительное количество похищенных товаров.

Платформы согласились помогать следствию

19 октября министр торговли Серж Папен и министр, отвечающая за цифровые технологии, Анн Ле Энанфф провели встречу с представителями платформ при участии служб МВД и Минюста.

Согласно опубликованному на следующий день сообщению правительства, площадки взяли на себя четыре обязательства:

  • Усилить сотрудничество со следователями и передавать сведения, необходимые для установления причастных к сбыту краденого.
  • Активнее выявлять подозрительные объявления, включая предложения с необычно низкими ценами, партиями новых товаров, защитными датчиками или прямыми упоминаниями кражи.
  • Предупреждать покупателей об ответственности за приобретение заведомо краденого.
  • Регулярно отчитываться об удалённых объявлениях и переданных властям материалах. Первый отчёт ожидается в течение 48 часов.

Vinted сообщила Reuters, что её сотрудники ещё в выходные начали удалять объявления, предположительно связанные с разграблением магазинов. Компания заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами и предупредила, что нарушителям может грозить постоянная блокировка аккаунтов.

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Доходы от продажи украденного хотят учитывать при назначении пособий

Одновременно министр по делам городов и жилищного хозяйства Венсан Жанбрэн объявил о подготовке циркуляра совместно с министром юстиции Жеральдом Дарманеном. По заявлению министра, социальные выплаты должны уменьшаться с учётом сумм, полученных от незаконной торговли и сбыта краденого.

По данным французских СМИ, ссылающихся на ознакомившуюся с документом радиостанцию RMC, речь идёт о пособиях по безработице, помощи на оплату жилья, семейных выплатах и RSA - пособии солидарности для людей с низкими доходами. Механизм предполагается распространить также на доходы от наркоторговли и продажи контрафакта.

Это не означает автоматического лишения пособий всех участников протестов. Объявленная инициатива касается преступных доходов и их влияния на размер социальной помощи. Официальный опубликованный текст циркуляра на момент проверки обнаружить не удалось, поэтому точный порядок применения и дату начала действия ещё необходимо уточнить.

Ответственность возможна и для покупателей

Французское законодательство предусматривает наказание за сознательное хранение, передачу или приобретение имущества преступного происхождения. По основному составу этого правонарушения максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы и штраф 375 тысяч евро. Важно, что речь идёт о заведомо краденом: покупатель должен знать о преступном происхождении вещи.

Поэтому формулировка о «десяти годах тюрьмы за перепродажу» без объяснения обстоятельств вводит в заблуждение: более суровые санкции нельзя представлять как обычное наказание за любой подобный случай.

Меры против онлайн-продаж стали частью реакции властей на беспорядки. По оценке министра торговли, от повреждений или разграбления во Франции пострадали не менее 3000 торговых объектов. Это общая оценка затронутых предприятий, а не число доказанных случаев продажи украденного через интернет.

 

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