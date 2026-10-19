19 октября 2026, 21:20 Наталья Гудемчук

В Бразилии мужчина продал всё имущество ради поездки к невесте, которая оказалась выдумкой ИИ

В Бразилии мужчина продал всё имущество ради поездки к невесте, которая оказалась выдумкой ИИ

49-летний каменщик из Бразилии Эдимар Роша Мартинс продал всё своё имущество, чтобы отправиться на встречу с женщиной, на которой собирался жениться. Однако по прибытии выяснилось, что его возлюбленная была создана искусственным интеллектом. Об этом пишет The New York Post.

В 2020 году Мартинс увидел в социальных сетях страницу интересной незнакомки. В опубликованных роликах она представлялась одинокой хозяйкой фермы и рассказывала, что ищет спутника жизни. Бразилец признался, что ни разу не сомневался в том, что она настоящая.

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В октябре этого года он отправился в штат Минас-Жерайс, преодолев почти 2000 километров. Чтобы оплатить поездку, он продал все свои вещи.

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Однако на месте Мартинсу сообщили, что женщины, с которой он собирался встретиться, не существует. Оставшись без денег, мужчина обратился в мэрию. Там он рассказал социальному работнику, что произошло, и ему купили обратный билет.

Позже создатель аккаунта опубликовал видео, в котором объяснил, что образ женщины был создан искусственным интеллектом для продвижения товаров в социальных сетях. Он также заявил, что никогда не переписывался с Мартинсом.

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В Бразилии мужчина продал всё имущество ради поездки к невесте, которая оказалась выдумкой ИИ

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