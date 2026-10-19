Трагедия в центре Вильнюса - рабочий упал с лесов православного храма и получил смертельные травмы

delfi.lt.

В понедельник, 19 октября, в центре Вильнюса рабочий упал с лесов православного храма святых Константина и Михаила и получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает портал Delfi.lt со ссылкой на заявление полиции.

По данным полиции Вильнюса, сообщение о происшествии на улице Йонаса Басанавичюса поступило в 11:59. На место вызвали медиков и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1988 года рождения.

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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Начато расследование по части первой статьи 176 Уголовного кодекса Литвы, которая предусматривает ответственность за нарушение требований безопасности и охраны здоровья работников.

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За такое нарушение работодателю может грозить штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.