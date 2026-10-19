США выдали ордер на арест Рауля Кастро: 95-летнего экс-лидера Кубы обвиняют в уничтожении гражданских самолетов

В американском штате Флорида выдали ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Его обвиняют в сговоре с агентами кубинской разведки с целью убийства первой степени. Об этом сообщает AP News со ссылкой на заявление генерального прокурора Флориды Джеймса Утмайера.

Речь идет о инциденте, когда в 1996 году кубинские истребители сбили над Флоридским проливом два гражданских самолета Cessna гуманитарной организации Brothers to the Rescue, которые искали в море терпящих бедствие кубинских беженцев. При этом погибли четыре человека - трое граждан США и один гражданин Кубы.

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В США считают Рауля Кастро, который тогда был министром вооруженных сил Кубы, ответственным за это преступление. Утверждается, что двое кубинских шпионов внедрились в организацию Brothers to the Rescue в городах Майами и Ки-Уэст во Флориде и передали властям островного государства информацию о полетах правозащитников.

20 мая Министерство юстиции США предъявило Раулю Кастро и пяти кубинским военным обвинения по этому делу. В случае признания вины ему грозит пожизненное тюремное заключение.

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Раулю Кастро 95 лет. В 1959 году он вместе с братом Фиделем участвовал в свержении правительства Фульхенсио Батисты. Позднее Рауль Кастро возглавил Министерство обороны, а в 2008 году сменил заболевшего брата на посту главы государства. Фидель Кастро умер в 2016 году. Рауль покинул пост президента в 2018 году, однако продолжил сохранять политическое влияние на Кубе.

Давление США на Кубу усилилось после январских событий в Венесуэле, которая была ключевым партнером островного государства. Вашингтон объявил Кубу угрозой и ввел дополнительные пошлины для стран, поставляющих ей нефть.

В ответ кубинские власти объявили режим международного чрезвычайного положения. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности страны к обороне.