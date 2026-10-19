Самолет Austrian Airlines из Тель-Авива экстренно сел в Софии после угрозы взрыва

Самолет Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, изменил маршрут из-за сообщения об угрозе взрыва. Вечером 18 октября Airbus A320 приземлился в Софии, где специалисты провели проверку воздушного судна. На борту находились 51 пассажир и 6 членов экипажа.

Авиакомпания подтвердила информацию австрийскому агентству APA. После поступления угрозы в болгарской столице начался досмотр самолета, пишет dw.com

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По данным Flightradar24, лайнер следовал обычным маршрутом, но над югом Румынии резко изменил направление и взял курс на Софию. Примерно через 3 часа самолет вылетел в Вену и прибыл туда в ночь на 19 октября.

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Лайнер сопровождал истребитель болгарских ВВС

По информации СМИ, в том числе британского телеканала Sky News, сигнал об угрозе взрыва поступил, когда самолет находился в воздушном пространстве Болгарии. Перед посадкой лайнер сопровождал истребитель национальных ВВС, сообщили болгарские власти телеканалу.

После приземления в Софии пассажиры покинули самолет. Воздушное судно проверили специалисты, после чего рейс продолжил путь в Вену.