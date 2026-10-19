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Протесты во Франции продолжаются: студенты заблокировали Лувр, фермеры перекрыли автомагистраль

Протесты во Франции продолжаются: студенты заблокировали Лувр, фермеры перекрыли автомагистраль

В понедельник, 19 октября, во Франции продолжились массовые акции протеста, которые в минувшие выходные сопровождались столкновениями с полицией и беспорядками. На этот раз в центре внимания оказался парижский Лувр - один из самых посещаемых музеев мира.

Утром студенты заблокировали входы в музей, не позволив ему открыться в обычное время.

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Как сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP, участники акции выступили в поддержку французских школьников, протестующих против условий обучения и действий полиции.

Около 50 студентов Школы Лувра, расположенной на территории музейного комплекса, собрались у входов в здание. К ним присоединились учащиеся Школы изящных искусств.

На расклеенных возле музея листовках демонстранты объявили о блокаде крупнейшего музея мира. Свою акцию они назвали частью борьбы за право учиться, работать и жить в достойных условиях.

Из-за протеста Лувр не смог принять первых посетителей в 9 часов утра. По оценке руководства музея, требования демонстрантов не связаны непосредственно с его деятельностью: студенты выбрали всемирно известную достопримечательность, чтобы привлечь внимание к происходящему во Франции.

Акцию поддержал профсоюз работников культуры CGT Culture. По первоначальным сообщениям, блокада должна была продлиться как минимум до полудня.

Протесты школьников во Франции продолжаются с середины сентября. Участники требуют улучшения условий обучения, увеличения финансирования образования и решения проблемы нехватки преподавателей.

Новая акция состоялась спустя два дня после масштабных демонстраций 17 октября, которые в ряде французских городов переросли в столкновения с полицией и погромы.

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И еще одна деталь. 19 октября 2025 года в парижском музее Лувр произошло дерзкое ограбление, когда группа преступников за семь минут похитила из Галереи Аполлона восемь исторических ювелирных изделий общей стоимостью около 88 млн евро. Драгоценности до сих пор нне найдены.

Фермеры перекрыли автомагистраль возле Лиона

Одновременно с событиями в Париже на улицы вышли французские фермеры.

По информации Lyon Capitale, утром 19 октября сельхозпроизводители заблокировали автомагистраль A47 в районе Живора, к югу от Лиона.

Участники акции пригнали десятки тракторов и перекрыли движение в обоих направлениях. На прилегающих дорогах образовались многокилометровые заторы, автомобилистам пришлось искать объездные маршруты.

Организатором выступило объединение Coordination rurale. Фермеры протестуют против снижения доходов, роста производственных расходов и конкуренции с импортной сельскохозяйственной продукцией.

Новая рабочая неделя во Франции началась с продолжения социальных протестов. К школьникам и студентам, недовольным состоянием системы образования, присоединились представители сельского хозяйства, выдвигающие собственные экономические требования.

 

 

 

 

 

 

 

 

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