19 октября 2026, 18:59 Наталья Гудемчук

ООН сокращает продовольственную помощь Газе: 500 000 палестинцев лишатся поддержки

ООН сокращает продовольственную помощь Газе: 500 000 палестинцев лишатся поддержки
euronews

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сокращает продовольственную помощь жителям Сектора Газа из-за нехватки финансирования. Число получателей ежемесячной помощи уменьшится с 1,6 млн до 1,1 млн человек, сообщает Euronews.

Таким образом, около 500 000 палестинцев больше не будут получать ежемесячную помощь от организации. Сократится и объём поддержки для тех, кто продолжит её получать.

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Семьи будут получать один продуктовый набор вместо двух, а также меньше пшеничной муки. Денежные выплаты для 75 000 семей уменьшатся с 400 до 240 долларов в месяц.

Кроме того, число горячих обедов, которые ВПП предоставляет ежедневно, сократится с 250 000 до 150 000. В труднодоступных районах, в том числе вблизи так называемой жёлтой линии, обозначающей зону израильского военного контроля, семьи будут получать горячую еду через день вместо ежедневных выдач.

«Для людей это была жизненно важная поддержка. Но теперь, вместо того чтобы сохранять и наращивать помощь, мы вынуждены её сокращать», - заявил представитель ВПП Шон Хьюз.

По его словам, гуманитарная ситуация в Газе по-прежнему крайне тяжёлая, несмотря на прекращение огня.

«Люди по-прежнему в опасности. Воздушные удары продолжаются каждый день. Люди продолжают покидать свои дома. Почти ни у кого до сих пор нет постоянного жилья», - отметил Хьюз.

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По последним оценкам, около 1,4 млн человек, или 67% населения Сектора Газа, испытывают острый дефицит продовольствия и нуждаются в гуманитарной помощи. Примерно 200 000 человек находятся в условиях чрезвычайно острой нехватки продовольствия, когда срочная помощь необходима для предотвращения смертей от голода.

ВПП предупреждает, что с приближением зимы потребность в гуманитарной помощи будет расти. Хотя после прекращения огня в октябре 2025 года доступ гуманитарных грузов в Газу улучшился, достигнутый прогресс остаётся неустойчивым.

В августе 2025 года в Секторе Газа был объявлен голод. Израиль отверг эти выводы. В декабре, спустя два месяца после заключения соглашения о прекращении огня, статус голода был снят.

Финансовые трудности затронули и другие гуманитарные операции ВПП. В 2026 году организация получила на помощь палестинцам менее половины средств по сравнению с предыдущими годами.

Чтобы продолжать работу в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в течение следующих шести месяцев, ВПП необходимо 450 млн долларов. Пока организация получила менее половины необходимого финансирования.

В рамках соглашения о прекращении огня Израиль увеличил объём продовольствия, поступающего в Газу. При этом ограничения на ввоз товаров, которые израильские власти считают потенциально пригодными для военного использования, продолжают действовать.

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