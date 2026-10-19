Немецкие суды захлестнула волна исков, подготовленных с помощью ИИ

Немецкие суды столкнулись с ростом числа исков, подготовленных с помощью искусственного интеллекта. Граждане используют ChatGPT для создания объемных юридических документов, в которых встречаются вымышленные судебные решения и ссылки на несуществующие нормы права. Из-за этого судьям приходится тратить время на изучение материалов, значительная часть которых может не иметь отношения к делу.

По данным BILD, в одном из случаев судья получил исковое заявление объемом 4500 страниц. Подобные документы увеличивают нагрузку на судебную систему, особенно на социальные суды, куда граждане могут обращаться самостоятельно, без помощи адвоката, пишет bild.de

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Проблема уже отражается на статистике. В Баден-Вюртемберге за год количество срочных судебных разбирательств выросло на 60%, а число споров о социальных пособиях - на 80%. В Баварии за первое полугодие 2026 года количество исков, связанных с пособиями, увеличилось на 60%.

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Судьи обязаны рассматривать поступившие документы, даже если они содержат длинные фрагменты, не относящиеся к предмету спора. Возможность быстро генерировать большие объемы текста с помощью ИИ превращается в дополнительную нагрузку для судов.

В ответ на эту проблему Министерство юстиции Германии готовит реформу процессуального законодательства. Среди рассматриваемых мер - введение требований к объему и оформлению судебных документов, а также применение искусственного интеллекта самими судами для анализа и сокращения слишком длинных заявлений.