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Наводнение в Турции: подтверждена гибель восьми человек, тысячи зданий повреждены

Наводнение в Турции: подтверждена гибель восьми человек, тысячи зданий повреждены

Число погибших в результате сильных наводнений в Стамбуле и соседней турецкой провинции Коджаэли достигло восьми человек. Спасатели продолжают поиски еще одного пропавшего без вести.

Об этом 19 октября сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль, передает турецкое агентство DHA.

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По его словам, в самом Стамбуле погибли шесть человек. Еще двое стали жертвами наводнения в провинции Коджаэли, где поток воды унес автомобиль с людьми. Тела погибших впоследствии обнаружили на территории Стамбула.

Масштабные наводнения начались после проливных дождей 14 октября. Вода затопила улицы, жилые дома и предприятия, повредила дороги и автомобили.

Особенно сильно пострадал стамбульский район Аязага. По последним данным, серьезные повреждения получили около 3000 жилых домов и коммерческих помещений.

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В понедельник, 19 октября, власти начали выплачивать помощь пострадавшим. Одновременно продолжаются расчистка завалов, уборка улиц и снос опасных построек.

Особое внимание уделяется зданиям, возведенным непосредственно в руслах водотоков. Власти намерены освободить эти участки, чтобы снизить риск новых затоплений.

Для жителей пострадавших районов также открыт специальный центр, где можно получить консультации по восстановлению и перестройке жилья.

По словам губернатора, на европейской стороне Стамбула дожди ослабли и к понедельнику прекратились. Однако работы по ликвидации последствий стихии и поиски пропавшего человека продолжаются.

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Наводнение в Турции: подтверждена гибель восьми человек, тысячи зданий повреждены

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