19 октября 2026, 20:03 Наталья Гудемчук

Масштабный пожар на учениях в Канаде: четверо погибших и десятки пострадавших военных, готовившихся к миссии в Латвии

Масштабный пожар на учениях в Канаде: четверо погибших и десятки пострадавших военных, готовившихся к миссии в Латвии

Четверо военнослужащих погибли в результате сильного пожара на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта. Еще 39 человек находятся в больницах, 19 из них - в критическом состоянии. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни, который уже назвал произошедшее одной из самых тяжелых трагедий для канадских вооруженных сил в мирное время.

Пожар начался в субботу с возгарания травы примерно в километре от базы, но из-за сильного ветра быстро распространился по территории военного полигона. База Уэйнрайт находится примерно в 210 километрах к востоку от Эдмонтона, столицы провинции Альберта.

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В момент возгорания на базе проходили военные учения. По словам командующего 1-й дивизией канадских вооруженных сил Уэйда Ратленда, порывы ветра достигали 96 километров в час, хотя до начала пожара скорость ветра не превышала 50 километров в час.

Генерал описал распространение огня как необычайно быстрое: пламя преодолело расстояние в один километр всего за 30–60 секунд. «Я, конечно, никогда ничего подобного не видел», - сказал Ратленд, сообщает ВВС со ссылкой на Reuters.

В обращении к жителям страны Карни назвал случившееся «одной из тяжелейших трагедий для вооруженных сил на территории Канады в мирное время». Он выразил соболезнования семьям погибших и распорядился приспустить государственные флаги на всех федеральных зданиях страны.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит сообщила, что многим пострадавшим потребуется специализированная интенсивная медицинская помощь в течение нескольких недель или даже месяцев. Из 39 человек, находящихся в больницах, по меньшей мере 19 находятся в критическом состоянии.

По словам командующего Уэйда Ратленда, во время пожара 85 военнослужащих батальона легкой пехоты проходили на базе интенсивную боевую подготовку с использованием боевых боеприпасов. Солдаты готовились к отправке в Латвию, где Канада развернула свою крупнейшую зарубежную военную миссию.

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На полигоне в тот момент использовали различные виды вооружения, в том числе гранатометы, гранаты и стрелковое оружие. Генерал подчеркнул, что расследование причин пожара продолжается, и отказался выдвигать предположения о том, что вызвало возгорание травы.

По его словам, огонь из-за необычайно сильного ветра начал стремительно распространяться и изменил направление в сторону административной зоны полигона. Власти также заявили, что не связывают происшествие с нефтегазовой инфраструктурой региона и не видят признаков внешнего вмешательства.

На базе Уэйнрайт, где расположен центр подготовки войск и проводятся учения сухопутных сил, по данным переписи 2021 года, находились 1310 военнослужащих и гражданских сотрудников.

Военные и гражданские пожарные боролись с огнем в крайне тяжелых условиях. Пожар начался в субботу около 16:00 по местному времени, или в 22:00 по Гринвичу. К воскресенью его локализовали.

Город Уэйнрайт с населением около 6600 человек расположен к северу от военной базы. По сообщению муниципальных властей, огонь перекинулся через ограждение базы на прилегающую территорию, однако распоряжений об эвакуации не поступало. В воскресенье власти заявили, что дальнейшего распространения пожара за пределы охваченной огнем территории не ожидается.

Мэр города Брюс Пью сообщил ВВС, что спасатели продолжают работать на месте, чтобы не допустить повторного возгорания.

В заявлении вооруженных сил Канады, опубликованном в воскресенье, отмечается, что, несмотря на продолжающееся расследование, признаков террористической деятельности не обнаружено.

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