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Глава МВД Франции хотел уйти в отставку после массовых беспорядков, но Макрон отказался ее принять

Глава МВД Франции хотел уйти в отставку после массовых беспорядков, но Макрон отказался ее принять

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предложил президенту Эмманюэлю Макрону свою отставку после масштабных беспорядков, охвативших страну в минувшие выходные. Однако глава государства отказался ее принять и потребовал срочно изменить методы борьбы с погромами и мародерством.

Как сообщает Reuters, об этом в понедельник, 19 октября, объявила пресс-служба Елисейского дворца.

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В администрации президента объяснили, что в нынешней ситуации необходимо сохранить непрерывность управления полицией и другими силами правопорядка.

При этом Макрон потребовал от главы МВД разработать новые способы противодействия участникам беспорядков, а также обеспечить прозрачное расследование ошибок, допущенных при подготовке к массовым акциям.

Речь идет прежде всего о недостатках в работе разведывательных служб и неспособности властей заранее оценить масштабы возможного насилия.

Сам Лоран Нуньес признал свою ответственность за произошедшее. В интервью France Inter министр сообщил, что 17 октября для обеспечения порядка были мобилизованы около 60 тысяч полицейских и сотрудников других силовых структур. Однако в некоторых городах этих сил оказалось недостаточно.

Сотни тысяч демонстрантов и масштабные разрушения

В субботу, 17 октября, по всей Франции прошли массовые выступления против роста стоимости жизни, ухудшения качества государственных услуг и проблем в системе образования.

По данным МВД, в протестах участвовали около 550 тысяч человек, в том числе 110 тысяч в Париже. Профсоюз CGT оценил общую численность участников в 800 тысяч

Большинство шествий проходило мирно, однако в Париже, Марселе, Лионе и других городах акции сопровождались столкновениями с полицией, поджогами, разграблением магазинов и повреждением общественных зданий.

По последним сообщениям, были задержаны около 2400 человек, почти тысяча сотрудников полиции и жандармерии получили травмы.

Только в Париже, по оценке местной торгово-промышленной палаты, вандалы повредили от 300 до 400 предприятий. Пострадали в том числе магазины известных международных брендов.

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Мэры крупнейших городов потребовали объяснений

Масштабы разрушений вызвали резкую критику действий правительства.

Мэры Парижа, Марселя и Лиона опубликовали совместное обращение в газете Libération, заявив, что во время субботних беспорядков целые районы их городов фактически остались без защиты.

Они потребовали от властей объяснить, почему силы правопорядка оказались не готовы к происходящему.

В понедельник премьер-министр Себастьен Лекорню созвал межведомственное кризисное совещание для оценки ситуации и обсуждения дальнейших мер.

Макрон отказался вводить чрезвычайное положение

Накануне, вечером 18 октября, президент Франции выступил с телевизионным обращением, в котором резко осудил насилие и разрушения.

При этом он подчеркнул необходимость услышать требования граждан, участвующих в мирных протестах.

Несмотря на призывы ряда политиков, Макрон не стал объявлять чрезвычайное положение. Однако власти получили возможность ограничивать проведение демонстраций там, где существует угроза общественной безопасности.

В Марселе уже введен запрет на некоторые массовые собрания и акции протеста.

Тем временем социальное недовольство в стране сохраняется. В понедельник студенты заблокировали вход в парижский Лувр, а профсоюзы объявили о подготовке новых общенациональных забастовок и демонстраций 5 ноября.

Таким образом, отказ Макрона принять отставку министра внутренних дел не поставил точку в кризисе. Напротив, теперь правительству предстоит объяснить причины провалов в обеспечении безопасности и предотвратить новую волну беспорядков.

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