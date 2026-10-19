19 октября 2026, 15:58 Валерия Леонова

Египетский фермер раскопал на участке возле дома гигантские гигантские статуи фараона

Египетский фермер раскопал на участке возле дома гигантские гигантские статуи фараона

В Египте обычная работа на земельном участке обернулась крупным археологическим открытием. Житель деревни Бехбейт-эль-Хагар в дельте Нила обнаружил возле своего дома камень с древними надписями.

Прибывшие на место археологи нашли остатки двух огромных царских статуй, одна из которых изображает знаменитого фараона Рамзеса II, правившего более 3000 лет назад.

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Об открытии сообщило Министерство туризма и древностей Египта. Подробности приводит CBS News.

Фермера зовут Халед аш-Шахат Халил. Он работал на своем участке перед домом, когда заметил необычный каменный блок с высеченными на нем знаками. Мужчина не стал пытаться самостоятельно извлечь находку или оставить ее себе, а сообщил о ней специалистам.

На место прибыли сотрудники Верховного совета по древностям Египта. Начавшиеся раскопки показали, что под землей скрываются остатки монументальных скульптур эпохи фараонов.

Самой впечатляющей находкой стала каменная голова Рамзеса II высотой около 1,6 метра.

Фараон изображен в двойной короне, символизирующей объединение Верхнего и Нижнего Египта. Рядом археологи обнаружили часть опоры статуи с иероглифической надписью, содержащей одно из царских имен Рамзеса II.

По расчетам специалистов, первоначальная высота скульптуры вместе с основанием могла достигать 8,5 метра - примерно как трехэтажный дом.

Неподалеку обнаружили остатки еще одной царской статуи длиной около 2,4 метра. Ее ноги и основание не сохранились, однако лицо хорошо различимо. Фигура украшена традиционным головным убором фараонов - немесом.

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Ученые предполагают, что вторая скульптура также изображает Рамзеса II, но окончательно подтвердить это еще предстоит.

Кроме того, археологи нашли блок розового гранита длиной 1,3 метра. На нем высечены царские титулы «Царь Верхнего и Нижнего Египта» и «Сын Ра».

Деревня Бехбейт-эль-Хагар расположена в провинции Гарбия, в дельте Нила. Эта территория известна остатками большого храма богини Исиды, строительство которого связано с эпохой фараона Нектанеба II.

Однако Рамзес II правил значительно раньше - приблизительно с 1279 по 1213 год до нашей эры. Обнаруженные скульптуры могут помочь исследователям лучше понять историю этого места задолго до строительства знаменитого храма.

Археологи продолжают изучать находки и рассчитывают установить, где первоначально стояли статуи и какую роль они играли в древнем храмовом комплексе.

За честность фермеру подарили паломничество в Мекку

История получила необычное продолжение. 14 октября министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи вместе с губернатором провинции Гарбия Алаа Абдель Моати приехали в деревню, чтобы лично поблагодарить человека, благодаря которому состоялось открытие.

Халеду аш-Шахату Халилу и его жене вручили благодарственные грамоты и подарили поездку в Мекку для совершения умры - малого мусульманского паломничества.

Министр особо отметил честность фермера, который не скрыл находку, а сразу сообщил о ней государственным специалистам.

Сам мужчина признался журналистам, что был удивлен, когда вслед за найденным камнем археологи обнаружили другие древности. По его словам, специалисты объяснили ему, что находка может изменить представления об истории этой местности.

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