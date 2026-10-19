Англия вводит штрафы за громкую музыку в транспорте: до 1150 евро в поездах и до 115 евро в автобусах

The Telegraph

В Англии запустили кампанию по борьбе с нарушениями общественного порядка в общественном транспорте. Пассажиров призывают пользоваться наушниками при прослушивании музыки и просмотре видео, а за отказ соблюдать правила могут грозить штрафы, сообщает The Telegraph.

В рамках кампании в поездах и на железнодорожных платформах Англии разместят объявления с напоминанием о необходимости пользоваться наушниками. Пассажиров, которые включают звук на телефонах и отказываются выполнять требования сотрудников, могут высадить на следующей станции. Им также грозит судебное преследование и штраф до 1000 фунтов (около 1150 евро).

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Меры по борьбе с шумом распространяются и на автобусы. За громкую музыку, просмотр видео без наушников и другие нарушения общественного порядка местные власти смогут вводить штрафы до 100 фунтов (около 115 евро). При этом водители автобусов не будут отвечать за соблюдение правил, но смогут вызвать полицию. Контролировать ситуацию будут специальные сотрудники транспортной безопасности и полиция.

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Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что кампания призвана сделать поездки на общественном транспорте комфортными для всех пассажиров.

Министр транспорта Хайди Александер отметила, что действия небольшой группы людей, которые не считаются с окружающими, могут испортить поездку остальным. По ее словам, даже небольшие изменения в поведении способны существенно улучшить впечатления пассажиров от поездок.