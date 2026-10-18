Волна протестов прокатилась по Европе, после Франции беспорядки охватили и Италию.

Сегодня в главных городах Италии, в основном в Милане, Турине, Болонье и Риме, прошла новая серия демонстраций.

В итальянской столице профсоюз Cgil, насчитывающий 4,5 миллиона членов, организовал масштабный марш.

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Секретарь профсоюза Маурицио Ландини объявил, что CGI проведет всеобщую забастовку 20 ноября.

В этот же день по всей Европе запланирована студенческая акция протеста.

На акции протеста в Болонье небольшая группа молодых протестующих с закрытыми лицами вступила в столкновение с полицией, забрасывая ее камнями и бутылками. Полиция применила резиновые дубинки и слезоточивый газ.

В Турине также прошла акция протеста против роста стоимости жизни и повышения цен на топливо, участники которой скандировали лозунги против крайне правой партии «Национальное будущее», возглавляемой бывшим генералом Роберто Ваначчи.

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В Милане столкновения произошли на центральной площади Дуомо.

Меньшинство протестующих бросало в полицию дымовые шашки и столы, а полиция применила резиновые дубинки и водометы.

Согласно имеющейся на данный момент информации, есть пострадавшие, и по меньшей мере одна молодая девушка и один полицейский получили травмы головы.

На данный момент произведено 50 арестов.

Туристы и местные жители, находившиеся в центре города, бросились искать укрытие в магазинах и зданиях вокруг площади Дуомо.