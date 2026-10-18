Увеличилось число жертв наводнения в Стамбуле

Число жертв наводнения в турецком Стамбуле достигло шести, обнаружено тело одного пропавшего, сообщило агентство IHA.

«Найдено тело одного из двух человек, пропавших без вести после того, как автомобиль унесло наводнением, вызванным сильными ливнями в стамбульском районе Пендик», - говорится в заявлении.

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Из трех человек, находившихся в автомобиле, одному удалось выбраться. Он разбил окно и ухватился за ветку, двое других исчезли в паводковых водах. Тело одного из двух пропавших без вести обнаружено, поиски второго человека продолжаются. Информация о личности погибшего пока не разглашается.

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В октябре Стамбул столкнулся с сильнейшим наводнением за последние 83-84 года, вызванным аномальными проливными дождями, которые начались 14 октября.

По официальным данным на 18 октября, несколько жителей числятся пропавшими без вести, эвакуированы более 3 000 человек. В отдельных районах города выпало до 272 мм осадков.