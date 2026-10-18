Трамп дал совет властям Франции на фоне беспорядков

Власти Франции должны закрыть границы и взять ситуацию с массовыми беспорядками под контроль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!» - написал он.

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По мнению Трампа, иммиграция людей из «совершенно другого мира» с ненавистью в сердце разрушила «некогда великую страну».

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщал, что 17 октября по всей Франции во время массовых беспорядков, в которые перетекли очередные акции протеста школьников, полиция задержала 1 200 человек. Всего в акциях по всей стране участвовали 550 000 человек.

В соцсетях появились кадры, на которых вандалы грабят витрины магазинов и банкоматы, жгут автомобили, мусорные баки и автобусные остановки, и ломают городскую инфраструктуру. Также митингующие бросали в полицейских бутылки, камни и петарды.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс также связал беспорядки во Франции с миграционной политикой западных стран.

Свое заявление он опубликовал в соцсети X, сопроводив его видеозаписью горящей ратуши в городе Лимож.

«Западные либералы завезли во Францию и другие страны людей из третьего мира во имя разнообразия и сострадания. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости. Их предупреждали, что это приведет к подобным последствиям, но они не прислушались», - написал Вэнс.

Он выразил надежду, что Франция сможет остановить происходящее, прежде чем огонь уничтожит другие исторические памятники.

«Я молюсь за то, чтобы Франция, прекрасная страна с замечательными людьми, остановила это безумие, прежде чем сгорят другие достопримечательности», - добавил американский вице-президент.

Вэнс также обратился к американцам, призвав их обратить внимание на события во Франции. По его словам, именно такое будущее для США хотят конгрессмены от Демократической партии.