18 октября 2026, 16:46

Сгоревшие машины и разграбленные магазины: Франция подсчитывает ущерб после беспорядков

Сгоревшие машины и разграбленные магазины: Франция подсчитывает ущерб после беспорядков

Около 1800 задержанных, более 500 пострадавших сотрудников полиции и экстренных служб, примерно 1500 повреждённых торговых объектов - таковы предварительные последствия беспорядков, сопровождавших субботние протесты во Франции. В воскресенье, 18 октября, жители и коммунальные службы начали расчищать улицы.

В Париже после столкновений остались сгоревшие автомобили и велосипеды, разбитые витрины и разграбленные магазины. Особенно заметны разрушения возле площади Республики и на Больших бульварах. Владельцы торговых точек с утра убирают стекло, разбирают повреждённое оборудование и оценивают потери. Только в столице полиция задержала 855 человек.

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По сообщению BBC, в Париже разгромлены магазины одежды, пекарни и винные лавки, повреждены бутики известных марок. Один из владельцев рассказал телеканалу, что мародёры провели в его магазине более полутора часов. По его мнению, они воспользовались демонстрациями для грабежа и не имели отношения к требованиям протестующих.

В Марселе участники беспорядков прорвались в мэрию. В Лилле, по данным полиции, подожгли McDonald’s и разграбили магазин Apple. В Лионе огонь уничтожил туристический офис, а в Лиможе тяжело пострадала мэрия XIX века: во время пожара часть здания обрушилась. Местные власти заявили о преднамеренном поджоге.

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Большинство демонстрантов протестовали мирно

На улицы французских городов в субботу вышли около 550 тысяч человек, по оценке властей. Люди выступали против дороговизны, роста цен на топливо и ухудшения работы общественных служб, включая школы. Большинство участников демонстрировали мирно.

Нынешней мобилизации предшествовали несколько недель школьных протестов. Их участники требовали увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки учителей, переполненных классов и обветшавших зданий.

Глава МВД Лоран Нуньес возложил ответственность за часть насилия на ультралевые группы, к которым, по его словам, затем присоединились мародёры. Это оценка властей; обстоятельства отдельных нападений ещё расследуются. Президент Эмманюэль Макрон осудил погромы и пообещал наказание виновным, подчеркнув право граждан на мирный протест.

Масштаб ущерба продолжает уточняться. Ранее сообщалось о 1200 задержанных и 150 пострадавших полицейских; к воскресенью власти существенно увеличили предварительные цифры.

 

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