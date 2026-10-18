18 октября 2026, 17:13

Практически каждый второй швейцарец сожалеет о мечтах, отложенных в жизни

Практически каждый второй швейцарец сожалеет о мечтах, отложенных в жизни

Многие швейцарцы сожалеют о том, что слишком долго откладывали осуществление своих жизненных целей. Недавний опрос показывает, что те, кто осмеливается предпринять важные шаги в жизни, обычно положительно оценивают свои решения задним числом.

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Согласно опросу, проведенному компанией Sotomo по заказу Helvetia Baloise, почти три четверти швейцарцев считают себя счастливыми. Однако это не означает, что у них нет несбывшихся желаний. Оглядываясь назад, многие поступили бы иначе, особенно проявив больше уверенности в себе.

Больше уверенности в себе и смелости для перемен

Опрос , в котором приняли участие 1866 человек, показал, что респонденты чаще всего советовали бы себе в молодости доверять себе и не воспринимать перемены только как риск, пишет 20minuten .

Половина опрошенных убеждена, что каждая закрытая дверь открывает новую. Почти половина посоветовала бы себе в молодости больше прислушиваться к своей интуиции и способностям.

Говорить «нет» по-прежнему сложно.

Опрос также показывает, что многие люди хотели бы обладать большей смелостью в жизни, особенно когда дело касается принятия решений, серьезного отношения к своим потребностям и выбора новых путей.

Более трети респондентов заявили, что им трудно говорить «нет». Примерно треть испытывают трудности с открытым обсуждением проблем или разрешением конфликтов.

Аналогичное число людей испытывают трудности с отстаиванием своих потребностей, выражением своих желаний или просьбой о помощи. Между тем, по данным Telegraph, примерно каждый четвертый человек испытывает трудности с тем, чтобы подойти к незнакомым людям.

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Молодые люди и люди среднего возраста откладывают осуществление своей мечты всё чаще.

Почти половина респондентов признаются, что долгое время откладывали осуществление своих жизненных целей. Это чувство наиболее распространено среди молодежи и людей среднего возраста.

Даже среди людей старше 65 лет 37 процентов разделяют эту оценку.

Важные решения оцениваются положительно задним числом.

Несмотря на сомнения, данные показывают, что важные жизненные решения, как правило, впоследствии воспринимаются положительно.

Целых 99 процентов респондентов оценили важную поездку как очень или в основном позитивную. Для брака, а также для создания или расширения семьи этот показатель возрастает до 97 процентов.

Даже начало собственного дела, покупка дома и смена карьеры воспринимаются большинством как позитивные события.

Даже изменения, которые изначально вызывают беспокойство и неопределенность, со временем часто оцениваются по-разному. Около 69 процентов респондентов оценивают разрыв как очень или в основном позитивный.

Оглядываясь назад, многие из них сожалеют, что их потребности не были учтены раньше.

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