Европа бросает вызов Маску и готовит космического гиганта: Airbus, Leonardo и Thales объединяют силы

Евросоюз рассчитывает ускорить рассмотрение сделки по объединению космических подразделений Airbus, Leonardo и Thales. Проект Bromo должен укрепить позиции Европы на мировом рынке и уменьшить её зависимость от зарубежных космических технологий.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник, компании планируют подать официальную заявку на антимонопольное одобрение в ближайшие недели. Европейские чиновники рассчитывают рассмотреть её в ускоренном порядке. Однако автоматического разрешения не будет: регуляторы должны оценить, как объединение повлияет на конкуренцию.

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Airbus, Leonardo и Thales подписали меморандум об объединении ещё в октябре 2025 года. Новая компания должна заниматься производством спутников, космических систем и связанными услугами. Ракеты-носители в сделку не входят. Начало работы намечено на 2027 год - при условии получения необходимых разрешений.

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По первоначальному плану, Airbus получит 35% совместного предприятия, Leonardo и Thales - по 32,5%. Объединённая структура будет насчитывать около 25 тысяч сотрудников. Совокупная годовая выручка входящих в неё предприятий, рассчитанная по данным за 2024 год, составляет примерно 6,5 миллиарда евро.

Bromo часто называют европейским ответом SpaceX, однако собственной заменой Starlink проект пока не является. Его задача - объединить промышленность, разработки и инвестиции, чтобы европейские компании могли увереннее конкурировать с крупнейшими мировыми игроками в производстве спутников и космических услугах. Для пользователей это пока не означает появления нового спутникового интернета: сначала участникам предстоит завершить саму сделку.