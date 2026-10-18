CNN: советники Хегсета предлагают ему задуматься о президентских выборах 2028 года

Ближайшие советники главы Пентагона Пита Хегсета убеждают его рассмотреть участие в президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Пентагон отрицает наличие таких планов.

По данным телеканала, в окружении Хегсета усилилось влияние бывших продюсеров Fox News и представителей социальных сетей, включая его жену Дженнифер. Некоторые советники считают, что жёсткий публичный образ министра может привлечь сторонников Дональда Трампа.

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Они предлагают Хегсету сохранить возможность выдвижения на случай, если вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио не вступят в гонку либо столкнутся с трудностями при получении республиканской номинации. При этом CNN отмечает, что у Хегсета слабее связи с крупными донорами, необходимыми для президентской кампании.

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Некоторые союзники Трампа полагают, что Хегсет рассмотрит участие в выборах лишь при отказе Вэнса баллотироваться. Именно Вэнс, по оценке собеседников CNN, имеет преимущество в борьбе за поддержку действующего президента.

В ответ на запрос телеканала представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что Хегсет не баллотируется в президенты и сосредоточен на руководстве ведомством. Другой представитель Пентагона, Шон Парнелл, также отверг сообщения об обсуждении министром подобных планов.