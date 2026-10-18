Бриллиант в яблоке: во Франции выставили драгоценность с почти детективной историей

В замке Шантийи под Парижем открылась выставка, посвящённая розовому бриллианту «Гран Конде». Сто лет назад его похитили из музейной коллекции, а затем нашли в неожиданном тайнике - внутри яблока.

Выставка «Розовый бриллиант» (Le Diamant rose) открылась 17 октября в Музее Конде и продлится до 3 января 2027 года. Её подготовили совместно со Школой ювелирных искусств L’École des Arts Joailliers. Посетителям представляют сам исторический камень и результаты исследований его происхождения и свойств.

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Грушевидный бриллиант весом 9,01 карата стал главным героем кражи, совершённой в Шантийи в октябре 1926 года. По данным CNN, похитители вынесли из музея более 75 ювелирных изделий. Однако продать знаменитый розовый камень оказалось гораздо труднее, чем украсть: его слишком хорошо знали, чтобы ювелиры решились на такую покупку.

Развязка этой истории больше похожа на сцену из комедийного детектива. Как рассказывает CNN, в декабре парижская горничная Сюзанна Шильц, убиравшая гостиничный номер, взяла яблоко из чемодана постояльцев. Откусив его, она наткнулась на спрятанный внутри бриллиант. Сам факт возвращения камня из яблочного тайника подтверждают и организаторы выставки.

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Происхождение «Гран Конде» до сих пор известно не полностью. В собрании принцев Конде он документально прослеживается с XVIII века. Теперь специалисты изучили камень современными методами: организаторы называют проект первым столь масштабным междисциплинарным исследованием этой драгоценности.

Новую экспозицию приурочили к столетию похищения. Увидеть бриллиант можно в галерее Психеи и кабинете драгоценных камней замка Шантийи. Посещение выставки включено в однодневный билет с выбранным временем входа.