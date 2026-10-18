61-летняя Элизабет Херли выходит замуж за отца Майли Сайрус

61-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли приняла предложение руки и сердца от 65-летнего американского кантри-певца Билли Рэя Сайруса. Пара встречается чуть больше года.

Сейчас пара выбирает локацию для торжества. Ожидается, что свадьба пройдет либо в стиле кантри на ферме в США, либо в формате роскошного светского приема в Великобритании. Дети знаменитостей поддержали их союз. 24-летний сын актрисы Дэмиан Херли пришел в восторг от новости о свадьбе, а певица Майли Сайрус тепло приняла будущую мачеху. Исполнительница роли Ханны Монтаны отметила, что ее отец заслуживает быть по-настоящему счастливым.

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Будущие супруги подходят к этому браку с внушительным багажом прошлых отношений. На двоих у Элизабет и Билли Рэя - четыре развода и семеро детей от разных партнеров. Хотя Херли регулярно попадала на первые полосы таблоидов из-за своих мужчин, официально замужем она была всего один раз за индийским магнатом Аруном Наяром. У актрисы и модели один сын от Стива Бинга - 24-летний Дэмиан Херли.

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Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус обручились. Источники из окружения звезд сообщили, что музыкант сделал предложение в романтической обстановке, встав на одно колено. Отец Майли Сайрус подогрел интерес фанатов, выставив в соцсетях загадочный пост с эмодзи обручального кольца. Слухи о помолвке подтвердились после того, как Херли заметили на съемочной площадке сериала «Пригород» с массивным бриллиантом на безымянном пальце.

Роман знаменитостей завязался еще в 2022 году на съемках фильма «Рождество в раю». Тогда Билли Рэй переживал болезненный развод со своей супругой Тиш после 30 лет брака. По его словам, именно поддержка Элизабет помогла ему пережить тот сложный период. Несмотря на короткий перерыв в отношениях и импульсивный брак Сайруса с молодой певицей Firerose, весной 2025 года влюбленные воссоединились. Празднование Пасхи они провели уже вместе, официально подтвердив статус пары.