Во Франции протестующие ворвались в мэрию Марселя: массовые беспорядки охватили несколько городов

Во Франции массовые акции протеста против роста стоимости жизни переросли в столкновения с полицией. В Марселе демонстранты выломали дверь городской мэрии и ворвались внутрь, а в Париже участники беспорядков атаковали здание, где находятся редакции телеканала CNews и радиостанции Europe 1.

По последним данным, по всей стране задержаны 272 человека.

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Как сообщает Reuters, в субботу, 17 октября, десятки тысяч жителей Франции вышли на улицы, требуя принять меры против подорожания топлива и товаров первой необходимости, а также улучшить финансирование государственных услуг.

Одним из наиболее серьезных инцидентов стал штурм мэрии Марселя.

По информации французского агентства AFP, несколько десятков демонстрантов выломали входную дверь и проникли в вестибюль здания. При этом участники акции выкрикивали лозунги о революции и взятии Бастилии.

Оказавшись внутри здания, участники беспорядков перевернули мебель, оставили на стенах надписи и повредили бюст Марианны - женского образа, олицетворяющего Французскую Республику и ее главные ценности: свободу, равенство и братство. Бюст был сброшен с постамента и оказался на полу.

Полицейским удалось вытеснить нарушителей и взять здание под охрану.

В ходе беспорядков в Марселе также пострадали помещения муниципальной полиции, а на центральной улице Канебьер были разгромлены несколько магазинов.

Мэр города Бенуа Пайан осудил произошедшее, заявив, что право на демонстрации не может служить оправданием погромов и разрушений.

По словам градоначальника, он связался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал направить в Марсель дополнительные подразделения полиции.

Напряженная ситуация сложилась и во французской столице. Еще до начала основных протестных шествий группа примерно из ста человек собралась возле здания, в котором расположены редакции CNews и Europe 1.

Участники акции бросали в окна камни и другие предметы, разбили стекла и попытались заблокировать вход.

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Полиция вмешалась и разогнала собравшихся. В связи с этим происшествием были задержаны 21 человек.

Позднее столкновения произошли на площади Республики, где собирались участники одной из крупнейших демонстраций дня.

Некоторые протестующие, одетые в черное и скрывавшие лица, бросали в полицейских различные предметы и использовали пиротехнику. Силы правопорядка несколько раз применяли слезоточивый газ.

Беспорядки и столкновения также зафиксированы в Лионе и других французских городах.

Нынешняя волна протестов объединила несколько общественных движений. К акциям против дороговизны присоединились студенты и школьники, ранее протестовавшие против нехватки преподавателей и недостаточного финансирования учебных заведений.

В демонстрациях также участвуют профсоюзные активисты и сторонники движения «желтых жилетов», получившего известность во время масштабных протестов 2018-2019 годов.

Среди основных требований - повышение покупательной способности населения, сдерживание цен на топливо, увеличение зарплат и улучшение работы государственных служб.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще накануне массовых выступлений призвал граждан сохранять спокойствие.

Однако в субботу ситуация обострилась. По данным Reuters, число задержанных по всей стране достигло 272 человек

Сообщается также о пострадавших среди демонстрантов и сотрудников полиции.

Массовые акции проходят на фоне растущего недовольства экономической ситуацией во Франции и приближения президентских выборов 2027 года.