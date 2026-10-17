В Ормузском проливе на мине подорвался супертанкер с нефтью - заявление КСИР

euronews

Супертанкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе, сообщает Euronews со ссылкой на заявление Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

В заявлении, распространенном иранскими государственными СМИ, военно-морские силы КСИР сообщили, что танкер пытался пройти по «несанкционированному маршруту». По утверждению иранской стороны, это привело к мощному взрыву и сильному пожару. Точное место происшествия неизвестно.

Читайте нас также Google News Facebook

Иранское агентство Fars опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен горящий танкер.

Военно-морские силы КСИР обвинили экипаж судна в отключении навигационной и радиолокационной систем, чтобы скрыть его местоположение и избежать обнаружения.

«Ормузский пролив закрыт, и те, кто игнорирует иранские правила в Ормузском проливе, сгорят в огне собственного доверия к террористической армии США», - говорится в заявлении КСИР.

Читайте

Ормузский пролив - один из важнейших маршрутов мировых поставок нефти и газа. Он оказался в центре противостояния между Вашингтоном и Тегераном после начала войны с участием Ирана в конце февраля.

После ударов США и Израиля по территории Ирана страна фактически перекрыла пролив, через который в обычных условиях проходит около 25% мировой морской торговли нефтью. В ответ Вашингтон объявил морскую блокаду иранских портов.

Американские военные неоднократно опровергали заявления о том, что КСИР контролирует Ормузский пролив. Они утверждают, что коммерческие суда продолжают проходить через этот район, несмотря на, по выражению американской стороны, «ничем не оправданную агрессию КСИР».

В пятницу командующий Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что американские силы взаимодействуют с региональными союзниками и партнерами в судоходной отрасли для обеспечения безопасности судов, проходящих через пролив.

«Хочу ясно сказать: Ормузским проливом распоряжаются Соединенные Штаты и наши региональные партнеры, а не Иран, - подчеркнул он. - Пролив остается открытым для судоходства».