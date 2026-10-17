17 октября 2026, 15:00 Наталья Гудемчук

В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх

В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх
globaltimes

В Китае набирает популярность необычный вид туризма: за деньги посетители могут испытать на себе действие искусственно созданного стихийного бедствия. Об этом пишет The Guardian.

Проект разработала компания Lvxing Base, которая более десяти лет снимала документальные фильмы в экстремальных условиях. Симулятор находится в Ханчжоу и занимает территорию площадью 200 тысяч квадратных метров. Комплекс открылся в 2024 году. Здесь моделируют опасные природные явления, в том числе тайфуны и оползни, чтобы участники могли почувствовать себя в центре стихийного бедствия.

Читайте нас также

В китайских социальных сетях шутят, что люди готовы платить за страх и страдания.

Читайте Mixer
В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх

18 странных вещей, которые люди заметили случайно: у одного огурца…
В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх

Мемы про работу: юмор, где «это не сложно» - классическая ложь перед тремя…
В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх

Гороскоп Таро на 18 октября: Тельцам стоит позаботиться о себе а Овнам…
В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх

Близнецы, Овны, Львы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 18…

Генеральный директор Lvxing Base Ван Куанхань рассказал, что большинству посетителей от 20 до 30 лет. Одни приезжают за острыми ощущениями, другие хотят понять, что происходит во время стихийного бедствия и как действовать в такой ситуации.

По словам экспертов туристической отрасли, молодым путешественникам важно не только осматривать достопримечательности, но и получать яркие впечатления, позволяющие глубже прочувствовать место.

«Я никогда не попадал в тайфун. Не знаю, каково это и что может произойти. Я видел такое только в новостях. Поэтому хочу приехать сюда, чтобы в безопасных условиях испытать это на себе и чему-то научиться», - рассказал 28-летний турист из Чунцина.

По словам организаторов, в критические моменты участники порой забывают, что находятся в симуляторе. Сначала они испытывают панику, но постепенно привыкают к происходящему, учатся контролировать страх и действовать так, чтобы избежать травм.

google news Подпишитесь на нас
В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх

Тест по любимой капусте: что для вас важнее - свобода, стабильность или…
В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх

Всего 2 баклажана - и на столе блюдо с золотистой корочкой и пикантным…

В мире

Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
17 октября, 15:00
В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх
17 октября, 14:20
Папу Льва XIV сегодня выписывают из больницы после операции на лёгком
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
17 октября, 13:40 13:40
В Ормузском проливе на мине подорвался супертанкер с нефтью - заявление КСИР
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
17 октября, 12:19 12:19
Новый пресс-секретарь Трампа не продержалась на должности и недели
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 20:58 20:58
Кайли Миноуг станет ведьмой-кошкой в новом мультфильме: необычный сюрприз на концерте в Голливуде
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 19:57 19:57
В аэропорту Германии пассажир пытался провезти 92 ядовитых змей и ящериц в чемодане
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 19:37 19:37
Во Франции микроавтобус столкнулся с поездом у тоннеля под Ла-Маншем: 19 пострадавших
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
ВИДЕО
16 октября, 19:08 19:08
Стамбул готовится к новым ливням после сильнейшего за 80 лет наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
ВИДЕО
16 октября, 18:35 18:35
Pumpkimania: тысячами тыкв украсили старинный замок в Бельгии, здесь можно даже поплавать на тыквенной лодке
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 16:38 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом
16 октября, 15:37 15:37
Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом

Латвия

Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
17 октября, 12:58
Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс окончательно проиграл дело о взятке
17 октября, 11:38
Пассажиры застряли в длинных очередях в аэропорту Риги, несколько рейсов задержали
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
17 октября, 10:18 10:18
Рижский аэропорт соединят с Центральным вокзалом железной дорогой за 264 млн евро
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
17 октября, 09:38 09:38
От заморозков до +13 градусов: суббота принесёт Латвии температурные контрасты
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
+ОПРОС
17 октября, 08:58 08:58
В Латвии хотят обязать крупные супермаркеты продавать газеты и журналы
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
16 октября, 20:29 20:29
Итоги реформы: средняя зарплата педагогов выросла на 118 евро в месяц. Но не везде
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
16 октября, 17:59 17:59
В Латвии с 1 ноября увеличат жилищные пособия: кто сможет получить больше денег
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
16 октября, 17:28 17:28
Сотруднику airBaltic предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
16 октября, 16:24 16:24
ЦИК утвердил итоги выборов в 15-й Сейм: «Объединённый список» получил 41 место
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
16 октября, 16:02 16:02
В Югле, Тейке и Чиекуркалнсе может помутнеть вода: названы сроки промывки водопровода
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают
16 октября, 13:03 13:03
Поезд в аэропорт за 264 миллиона: что получит Рига, пока маршрут Rail Baltica пересматривают

ЧП

Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
17 октября, 10:58
Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
16 октября, 15:14
Стивен Содерберг поможет завершить съемки фильма «Бэтмен 2» после того, как Мэтт Ривз отказался от участия из-за семейных обстоятельств.
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках
16 октября, 13:59
Placebo, Camouflage и Дилан Моран: кого можно увидеть в Риге уже в эти выходные
16 октября, 13:26
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» тайно женился на актрисе младше его на 21 год
16 октября, 09:30
Даугавпилс продолжает восстанавливать исторические храмы: в этом году на ремонт направили около 60 000 евро
16 октября, 08:30
На аукционе Christie’s за рекордную сумму продали картину Кандинского с удивительной историей
15 октября, 15:00
На британский аукцион выставят стол из дерева, которое посадил Шекспир
15 октября, 11:50
«Я идиот, что делал это»: Сталлоне рассказал, о чём жалеет после десятилетий съёмок в боевиках

Mixer

Бык выравнивает чаши весов: 4 знака, которым 18 октября поможет получить своё без лишних уступок
17 октября, 14:58
Тест по любимой капусте: что для вас важнее - свобода, стабильность или домашний уют?
Бык выравнивает чаши весов: 4 знака, которым 18 октября поможет получить своё без лишних уступок
17 октября, 14:28
Всего 2 баклажана - и на столе блюдо с золотистой корочкой и пикантным соусом
Бык выравнивает чаши весов: 4 знака, которым 18 октября поможет получить своё без лишних уступок
17 октября, 14:14
Козероги, Раки, Львы и Скорпионы в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье 18 октября
17 октября, 13:58
18 странных вещей, которые люди заметили случайно: у одного огурца оказался собственный огурец
17 октября, 13:53
(7 − 3)² + ½ × √144: пример на 20 секунд без калькулятора
17 октября, 13:28
Мемы про работу: юмор, где «это не сложно» - классическая ложь перед тремя часами ада
17 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 18 октября: Тельцам стоит позаботиться о себе а Овнам захочется начать новое дело
17 октября, 12:32
Бык выравнивает чаши весов: 4 знака, которым 18 октября поможет получить своё без лишних уступок

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается

Спорт

Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас