В Китае открылся симулятор стихийных бедствий - туристы платят за страх

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В Китае набирает популярность необычный вид туризма: за деньги посетители могут испытать на себе действие искусственно созданного стихийного бедствия. Об этом пишет The Guardian.

Проект разработала компания Lvxing Base, которая более десяти лет снимала документальные фильмы в экстремальных условиях. Симулятор находится в Ханчжоу и занимает территорию площадью 200 тысяч квадратных метров. Комплекс открылся в 2024 году. Здесь моделируют опасные природные явления, в том числе тайфуны и оползни, чтобы участники могли почувствовать себя в центре стихийного бедствия.

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В китайских социальных сетях шутят, что люди готовы платить за страх и страдания.

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Генеральный директор Lvxing Base Ван Куанхань рассказал, что большинству посетителей от 20 до 30 лет. Одни приезжают за острыми ощущениями, другие хотят понять, что происходит во время стихийного бедствия и как действовать в такой ситуации.

По словам экспертов туристической отрасли, молодым путешественникам важно не только осматривать достопримечательности, но и получать яркие впечатления, позволяющие глубже прочувствовать место.

«Я никогда не попадал в тайфун. Не знаю, каково это и что может произойти. Я видел такое только в новостях. Поэтому хочу приехать сюда, чтобы в безопасных условиях испытать это на себе и чему-то научиться», - рассказал 28-летний турист из Чунцина.

По словам организаторов, в критические моменты участники порой забывают, что находятся в симуляторе. Сначала они испытывают панику, но постепенно привыкают к происходящему, учатся контролировать страх и действовать так, чтобы избежать травм.