Умер актер Майкл Форест, сыгравший бога Аполлона в «Звездном пути»

Американский актер Майкл Форест, известный по культовому фантастическому сериалу «Звездный путь» (Star Trek), умер в возрасте 97 лет. Он скончался 14 октября в учреждении по уходу за пожилыми людьми в городе Спаркс, штат Невада.

О смерти артиста сообщил его друг Джеймс А. Браун, пишет The Hollywood Reporter.

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Майкл Форест запомнился поклонникам фантастики прежде всего благодаря роли древнегреческого бога Аполлона в оригинальном сериале «Звездный путь».

По сюжету Аполлон встречает экипаж звездолета «Энтерпрайз» и требует, чтобы люди поклонялись ему как божеству. При этом он влюбляется в лейтенанта Кэролин Паламас, а его чувства становятся одной из ключевых линий.

Несмотря на эпизодический характер, персонаж стал легендарным, и благодаря любви поклонников сериала Форест повторил роль Аполлона в 2013 году в фанатском проекте «Звездный путь: продолжение».

Спустя 46 лет, в 2013 году, актер вновь вернулся к этой роли в любительском проекте Star Trek Continues, созданном поклонниками знаменитой франшизы.

Настоящее имя актера - Джеральд Майкл Шарлебуа. Он родился 17 апреля 1929 года в Северной Дакоте. В молодости переехал в Лос-Анджелес, где начал актерскую карьеру.

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Важную роль в его профессиональной судьбе сыграло знакомство с режиссером Роджером Корманом. Форест снимался в нескольких его проектах, включая «Чудовище из пещеры с привидениями» и «Атлас».

За долгую карьеру актер появился во множестве популярных американских телесериалов, среди которых «Сумеречная зона», «Шоу Дика Ван Дайка», «Бонанза» и «Перри Мейсон».

Майкл Форест также снимался в фильме «Изгой» с Томом Хэнксом, в картине «Кинг-Конг жив», а также в сериале «Шпионка» с Дженнифер Гарнер.

Отдельной страницей его биографии стала работа в Европе. Форест снялся более чем в 20 фильмах, созданных в Испании, Франции и Великобритании. С 1968 по 1978 год он жил в Риме, где активно занимался дубляжом и озвучил на английском языке более 500 кинолент.

Кроме того, его голос знаком поклонникам японской анимации и американских мультсериалов.

Актер продолжал участвовать в проектах и встречаться с поклонниками даже в преклонном возрасте. Его карьера охватила более шести десятилетий, а роль Аполлона навсегда связала его имя с историей «Звездного пути».