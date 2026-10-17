Папу Льва XIV сегодня выписывают из больницы после операции на лёгком

vaticannews

Папа Римский Лев XIV выписывается из римской клиники Джемелли после операции по удалению части правого лёгкого. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Ватикана.

«На основании медицинского заключения Папа Лев XIV сегодня будет выписан из больницы им. Джемелли, куда он был госпитализирован для операции на правом лёгком. Он покинет медицинский центр во второй половине дня и вернётся в Ватикан. В воскресенье Святейший Отец возглавит молитву “Ангел Господень” из окна Папских апартаментов», - говорится в заявлении.

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Решение о выписке приняли после того, как анализы крови и рентген грудной клетки подтвердили, что состояние 71-летнего понтифика позволяет ему покинуть больницу.

Сегодня в полдень Папа Лев XIV совершит Святую Мессу в специально оборудованном зале на десятом этаже больницы Джемелли.

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Во вторник понтифику провели операцию, во время которой удалили нижнюю долю правого лёгкого. Ранее на этой неделе Ватикан сообщил, что диагноз «аденокарцинома лёгкого» подтвердился, как и предполагали по результатам предоперационных обследований.

По данным пресс-службы Ватикана, Папа провёл в операционной около трёх часов, сама операция длилась примерно 90 минут. Хирургическое вмешательство прошло успешно, осложнений не возникло.

В четверг врачи сообщили, что рентген грудной клетки показал положительную динамику восстановления лёгкого.