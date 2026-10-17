17 октября 2026, 16:20 Наталья Гудемчук

На Аляске спасли собаку, пропавшую после схода лавины: она провела в горах 50 часов

На Аляске спасли собаку, пропавшую после схода лавины: она провела в горах 50 часов
People

Четырехлетняя собака по кличке Лулу провела больше двух суток одна в горах Аляски после схода лавины. Её хозяева и добровольцы не прекращали поиски, а найти пропавшую любимицу помогла метка AirTag на ошейнике. Об этом сообщает журнал People.

10 октября Лулу сопровождала двух опытных альпинистов в горах Чугач, когда неожиданно сошла лавина. Поток снега отбросил мужчин примерно на 150 метров вниз по склону. Оба выжили, но получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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Лулу после схода лавины никто не мог найти.

Хозяйка собаки Лорен Падауэр в тот момент находилась за границей. Узнав о случившемся, она немедленно подключилась к дистанционным поискам, а на месте собаку разыскивали более 20 человек: спасатели, участники туристических и альпинистских сообществ, кинолог и пилоты коммерческой авиации.

На ошейнике Лулу была метка Apple AirTag, которая помогала определить, где ее искать. Но задача оказалась непростой: первоначальные данные указывали на место примерно в 800 метрах от её фактического местонахождения, а плохая погода осложняла работу поисковой группы.

Пилоты Аманда Баркер и Дэйв Беккетт обследовали горы с воздуха. Лорен, хотя и находилась за тысячи километров, тоже участвовала в поисках: она сопоставляла спутниковые снимки и карты, стараясь помочь спасателям определить нужный участок.

Спустя примерно 50 часов после схода лавины пилоты наконец обнаружили Лулу живой. Получив фотографию собаки, Лорен расплакалась от счастья.

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У Лулу был сломан палец на лапе и повреждён один клык. К счастью, других серьёзных травм у собаки не обнаружили. Вскоре она уже нежилась на диване и отсыпалась после пережитого.

Лорен предположила, что пережить холод в горах ей помогли густой подшерсток и привычка проводить много времени на улице.

Хозяйка поблагодарила всех, кто участвовал в поисках, особенно пилотов, благодаря которым Лулу удалось вернуть домой.

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