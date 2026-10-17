Легендарная Blondie возвращается спустя девять лет: новый альбом станет последней работой Клема Берка

Американская группа Blondie, прославившаяся хитами Heart of Glass, Call Me и One Way or Another, объявила о выпуске первого за девять лет студийного альбома. Пластинка под названием High Noon выйдет 26 февраля 2027 года.

Музыканты уже представили первую песню, а сам альбом станет последней совместной работой группы с ее знаменитым барабанщиком Клемом Берком, умершим в прошлом году.

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Как сообщает Associated Press, новый альбом Blondie будет состоять из 13 композиций. Это двенадцатая студийная работа группы и первая после пластинки Pollinator, выпущенной в 2017 году.

Вместе с вокалисткой Дебби Харри и гитаристом Крисом Стейном над новыми песнями работали известные музыканты, среди которых бывший гитарист The Smiths Джонни Марр, экс-басист Sex Pistols Глен Мэтлок, лидер группы Beirut Зак Кондон, а также Джесс Вулф и Холли Лессиг из американского дуэта Lucius.

Первым синглом стала композиция Spectral Eyes, написанная Джонни Марром. Он же исполнил гитарную партию. Песня уже доступна на музыкальных платформах и сопровождается официальным видео.

Последние записи Клема Берка

Особое значение новому альбому придает участие барабанщика Клема Берка, одного из основателей Blondie. Все партии Берка были записаны до его смерти.

Музыкант умер в апреле 2025 года в возрасте 70 лет после онкологического заболевания. Он играл в группе почти полвека и участвовал в создании ее самых знаменитых хитов.

Работа над High Noon началась еще в 2022 году в Нью-Йорке. Большую часть материала музыканты записывали вместе в студии, стремясь сохранить живое звучание группы.

Продюсером стал Джон Конглтон, ранее работавший с Blondie над альбомом Pollinator. Дополнительным продюсированием и сведением занимался Дэвид Ренч.

Дебби Харри: это классическая Blondie, но с новым звучанием

По словам 81-летней Дебби Харри, новый альбом объединяет разные музыкальные эпохи и направления, с которыми группа экспериментировала на протяжении своей истории.

«Это классическая Blondie - сочетание всех наших влияний и разных периодов творчества, превратившееся во что-то новое», - рассказала певица.

Гитарист Крис Стейн признался, что сам удивлен тому, насколько долгой оказалась история группы. Он поблагодарил поклонников за поддержку, которая позволяет Blondie продолжать записывать новую музыку спустя более полувека после основания коллектива.

Некоторые композиции будущего альбома имеют собственную музыкальную предысторию. Например, Heartbreak Kid Крис Стейн написал, вдохновляясь образом Джонни Тандерса - одного из наиболее известных музыкантов нью-йоркской панк-сцены 1970-х годов.

Песня Sleepwalking создана Гленом Мэтлоком, бывшим участником Sex Pistols.

А композиция Little Metal Drummer представляет собой новое обращение к песне клавишника Blondie Джимми Дестри, которую тот первоначально записал для своего сольного альбома Heart on a Wall в 1981 году.

Официальное видео . Новая композиция Spectral Eyes с участием Джонни Марра опубликована 15 октября 2026 года на YouTube-канале Blondie.

Визуальным оформлением High Noon занимается художник и режиссер Роб Рот, сотрудничающий с Blondie с конца 1990-х годов. Помимо оформления альбома, он готовит короткометражный фильм с музыкой из новой пластинки.

Blondie появилась в Нью-Йорке в 1974 году и стала одной из самых известных групп эпохи панк-рока и новой волны. Однако ее успех был связан не только с панк-сценой. Музыканты свободно экспериментировали с диско, регги, поп-музыкой и хип-хопом, создавая звучание, которое отличало их от большинства современников.

В конце 1970-х и начале 1980-х годов Blondie выпустила целую серию мировых хитов, включая Heart of Glass, Call Me, The Tide Is High и Rapture.

Последняя композиция стала одной из первых песен с элементами рэпа, возглавивших американский хит-парад Billboard Hot 100.

В 2006 году Blondie включили в Зал славы рок-н-ролла

Альбом High Noon поступит в продажу 26 февраля 2027 года. Он будет доступен на цифровых платформах, компакт-дисках, виниловых пластинках и даже аудиокассетах. Для поклонников подготовлены специальные коллекционные издания.