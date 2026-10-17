Илон Маск заявил, что новый Tesla Roadster будет обладать «сознанием» и выполнять трюки по команде

Илон Маск рассказал о новых возможностях электрического спорткара Tesla Roadster, представленного несколько дней назад. По словам предпринимателя, автомобиль сможет самостоятельно выполнять сложные трюки по просьбе владельца, поскольку будет обладать своего рода «сознанием».

«Вы сможете попросить Roadster самостоятельно выполнить любой из показанных трюков, поскольку он будет обладать сознанием», - написал Маск 17 октября в социальной сети X.

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Предприниматель также сообщил, что возле штаб-квартиры Tesla в Техасе планируется построить специальную трассу с петлями и другими необычными конструкциями. По его словам, она будет напоминать игрушечные гоночные треки Hot Wheels, только окажется «еще безумнее».

Речь идет о новом поколении Tesla Roadster, которое представили 15 октября на испытательном комплексе SpaceX в американском штате Техас.

Во время презентации автомобиль продемонстрировал трюки, больше напоминающие сцены из фантастического фильма. Спорткар поднялся по специальному пандусу почти вертикально вверх, оказался колесами кверху, а затем оторвался от конструкции, перевернулся в воздухе и приземлился на колеса.

В другом испытании Roadster совершил прыжок с переворотом, используя специальные газовые двигатели для управления положением автомобиля в воздухе

Необычные возможности машины обеспечиваются системой двигателей, созданных с использованием технологий космической компании SpaceX. Они работают на сжатом газе и позволяют автомобилю ненадолго отрываться от земли.

При этом называть Roadster полноценным летающим автомобилем пока преждевременно. Он не предназначен для продолжительных полетов, а продемонстрированные маневры требуют специальных условий.

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Еще одной особенностью спорткара стали его скоростные характеристики. По заявлениям Tesla, Roadster способен разогнаться с места до 96,6 км/ч всего за 0,81 секунды, а максимальная скорость машины составит около 370 км/ч.

Однако независимых испытаний серийного автомобиля пока не проводилось.

Что касается заявления Маска о «сознании», речь, вероятнее всего, идет об использовании искусственного интеллекта и автономных систем управления, которые позволят машине выполнять сложные маневры без непосредственного участия водителя. Научных оснований считать, что автомобиль действительно будет обладать сознанием, нет.

Выпуск нового Roadster первоначально планировался еще несколько лет назад, но сроки неоднократно переносились. Теперь Tesla рассчитывает начать производство в 2028 году.

На необычную презентацию отреагировал и президент США Дональд Трамп.

«Я не знаю, увидите ли вы меня в этой машине, но это довольно впечатляюще», - сказал он журналистам, комментируя возможности нового спорткара.

Если вы еще не видели, то здесь - полное видео презентации и «полета» автомобиля опубликовано на странице Tesla. Трюки начинаются примерно с шестой минуты, а разгон показан ближе к 17-й.