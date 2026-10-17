Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снова вместе: новая «Мумия» получила название и дату премьеры

Спустя четверть века после совместных приключений в Египте Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вновь появятся на экране в образах Рика и Эвелин О’Коннелл. Киностудия Universal Pictures раскрыла официальное название продолжения знаменитой приключенческой франшизы - «Мумия: Книга мертвых» (The Mummy: Book of the Dead).

Премьера назначена на 15 октября 2027 года. Как сообщает Variety, студия объявила название фильма ровно за год до его выхода в прокат.

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Для поклонников оригинальной «Мумии» новость особенно приятна: впервые с 2001 года Фрейзер и Вайс снова сыграют вместе героев, благодаря которым франшиза приобрела мировую популярность.

Первая «Мумия» вышла в 1999 году и рассказывала о приключениях искателя сокровищ Рика О’Коннелла и библиотекаря Эвелин Карнахан, случайно пробудивших древнеегипетского жреца Имхотепа.

Фильм собрал в мировом прокате более 409 млн долларов и положил начало целой серии приключенческих картин

В 2001 году вышло продолжение «Мумия возвращается», а в 2008-м - третья часть, «Мумия: Гробница императора драконов». В последней Рэйчел Вайс уже не снималась: ее героиню сыграла Мария Белло.

Теперь оригинальная экранная пара возвращается.

Съемки четвертой «Мумии» начались в сентябре 2026 года. А 14 октября Фрейзера и Вайс впервые сфотографировали вместе на съемочной площадке в Лондоне.

По информации People, актеры появились перед камерами в костюмах своих персонажей и между дублями весело общались друг с другом.

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В фильме также снимутся Джон Ханна, игравший брата Эвелин Джонатана, Одед Фер, известный по роли воина Ардета Бея, и Кевин Дж. О’Коннор, сыгравший Бени Габора в оригинальной картине. К актерскому составу присоединились Майкл Джонстон и Нуман Аджар.

Режиссерами стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, работавшие над фильмами ужасов «Я иду искать» и «Крик». Сценарий написал Дэвид Коггешолл.

Название новой картины отсылает к одному из главных магических предметов оригинальной «Мумии». В фильме 1999 года Эвелин находит древнюю черную книгу и, прочитав заклинание, случайно возвращает к жизни Имхотепа. Именно с этого момента начинаются опасные приключения героев.

Пока неизвестно, какую роль книга сыграет в новой истории. Создатели не раскрывают сюжет и не сообщают, появится ли в фильме сам Имхотеп. Однако возвращение к символике первой части позволяет предположить, что новая картина будет тесно связана с атмосферой оригинальной дилогии.

Брендан Фрейзер: возвращение к роли спустя почти 20 лет

Для 57-летнего Брендана Фрейзера участие в новой «Мумии» стало еще одним важным событием после его громкого возвращения в большое кино.

В 2023 году актер получил «Оскар» за главную роль в драме «Кит». После этого он неоднократно говорил, что с удовольствием вновь сыграл бы Рика О’Коннелла. В мае 2026 года в шоу Джимми Фэллона Фрейзер намекнул, что новая картина должна дать поклонникам именно то продолжение, которого они ждали больше двадцати лет.

При этом актер с юмором признался, что ради съемок ему придется снова привести себя в форму, ведь приключения Рика О’Коннелла требуют немалой физической подготовки.

Новая «Мумия» выйдет на экраны 15 октября 2027 года - спустя 28 лет после премьеры первого фильма.