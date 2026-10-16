В Нарве ученик вытер обувь о флаг Эстонии: суд назначил условный срок и штраф

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Суд уезда Виру в Эстонии признал 20-летнего мужчину виновным в осквернении государственного флага и приговорил его к двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Об этом сообщает ERR.

Инцидент произошёл 12 октября утром в актовом зале Нарвской школы для взрослых. Согласно материалам дела, молодой человек снял со стойки государственный флаг Эстонии и вытер им спортивную обувь. Прибывшие по вызову полицейские задержали его на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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14 октября мужчина предстал перед судом в рамках согласительного производства. Два дня, проведённые под стражей с 12 по 13 октября, засчитали в срок наказания. Оставшиеся один месяц и 28 дней лишения свободы ему не придётся отбывать, если в течение годичного испытательного срока он не совершит нового умышленного преступления.

Кроме того, суд обязал молодого человека выплатить государству 709,50 евро в качестве процессуальных издержек. На уплату этой суммы предоставлен год.

Директор Нарвской школы для взрослых Станислав Немержицкий в беседе с Rus.ERR назвал произошедшее крайне неприятным. По его словам, государственные символы не должны становиться способом выражения недовольства.

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«Мне это трудно понять как учителю и как директору школы. Очень сложно понять, почему человек так сделал», - сказал Немержицкий.

Он добавил, что школе предстоит провести дополнительную разъяснительную работу с учениками об отношении к стране проживания и допустимых способах выражения несогласия. Обвиняемый является гражданином Украины.

«Если есть какие-то претензии к школе или к конкретным учителям, то государственный флаг вообще ни при чём», - отметил директор.

Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.