В день столетия Винни-Пуха в библиотеку пришёл настоящий медведь - и съел банку мёда

Лучшего поздравления Винни-Пух, пожалуй, и не придумал бы. В день, когда первой книге о любителе мёда исполнилось сто лет, настоящий медведь забрался в библиотеку в Калифорнии и полакомился любимым лакомством сказочного героя.

Удивительное совпадение произошло 14 октября в американском городе Маммот-Лейкс. Пока поклонники Винни-Пуха отмечали вековой юбилей книги Алана Александра Милна, местный чёрный медведь устроил собственный праздник - с угощением из служебных запасов библиотеки округа Моно. Об этом сообщило издание Eastern Sierra Now, опубликовавшее сообщение библиотечного руководства.

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Незваный посетитель появился примерно в 6:10 утра. До открытия библиотеки оставалось почти четыре часа: обычных читателей здесь ждут с десяти. Медведь, однако, ждать не стал и сразу направился туда, где сотрудники хранили продукты для перекуса.

Меню оказалось разнообразным: арахисовая паста, порционные персики, печенье и целая банка мёда. Последняя деталь и превратила обычную историю о медвежьем набеге в маленькую литературную сенсацию. Именно 14 октября 1926 года вышла первая книга «Винни-Пух» - а спустя ровно век её главный герой словно прислал на торжество своего представителя.

Насытившись, гость не поспешил уходить. Как рассказал директор библиотек Джозеф Бопп, медведь прогулялся по зданию, заглянул в зону книжных новинок и осмотрел справочную стойку. После чего самостоятельно покинул помещение.

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При этом библиотека обошлась без разгрома: стеллажи устояли, книги остались целы, о повреждениях не сообщалось. Судя по рассказу сотрудников, интерес посетителя к литературе оказался куда менее разрушительным, чем его аппетит.

Руководство встретило происшествие с юмором. Бопп напомнил, что радость по поводу юбилея вполне понятна, но продукты сотрудников всё-таки не входят в библиотечный фонд и брать их нельзя. В сообщении отдельно пошутили: банку мёда к моменту публикации так и не вернули.

За забавным рассказом последовало и короткое серьёзное напоминание: местные медведи - дикие животные, поэтому приближаться к ним и подкармливать их не следует. А людям, желающим отметить юбилей, предложили более привычный вариант - прийти в одну из семи библиотек округа за книгой о Винни-Пухе.

У этой истории есть ещё одна симпатичная перекличка с прошлым. Имя книжного Винни тоже связано с настоящим чёрным медведем - точнее, с медведицей Винни, жившей в Лондонском зоопарке. Канадский военный ветеринар Гарри Колборн назвал её в честь города Виннипег. Среди посетителей зоопарка были Милн и его сын Кристофер Робин: мальчик так полюбил медведицу, что переименовал в её честь своего плюшевого мишку. Позднее это имя досталось герою отцовских историй.

Сто лет спустя другой чёрный медведь напомнил: книги книгами, а мёд сам себя не съест.