16 октября 2026, 08:00 Наталья Гудемчук

В американском штате Орегон подросток устроил стрельбу в начальной школе - четверо погибших

В американском штате Орегон подросток устроил стрельбу в начальной школе - четверо погибших

В США в городе Бенд в штате Орегон 16-летний подросток открыл огонь в начальной школе. Погибли трое детей в возрасте 5, 8 и 11 лет и учитель. Ещё один ребёнок и педагог получили тяжёлые ранения. Об этом сообщает Euronews.

Трагедия произошла в четверг. По данным полиции, нападавший проник в школу, расстреляв запертые двери.

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Через несколько минут после сообщений о ЧП сотрудники правоохранительных органов обнаружили стрелка мертвым внутри школы. Как выяснилось, подростка остановил человек, находившийся на месте происшествия. По данным представителя полиции Бенда, подростка застрелили.

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Еще один семилетний школьник и 54-летний учитель получили огнестрельные ранения. Оба находятся в критическом состоянии, их доставили в больницу.

Пока остаются неизвестными мотивы нападения. Власти также выясняют, как подросток получил доступ к длинноствольному оружию, которое использовал при стрельбе.

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