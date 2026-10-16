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Стамбул готовится к новым ливням после сильнейшего за 80 лет наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести

Стамбул готовится к новым ливням после сильнейшего за 80 лет наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести

В Стамбуле и еще четырех провинциях Турции на субботу, 17 октября, объявлен оранжевый уровень метеорологической опасности. Синоптики предупреждают о новых сильных ливнях, которые могут вызвать наводнения и оползни. Между тем число жертв стихии, обрушившейся на крупнейший город Турции в середине недели, достигло четырех человек.

Как сообщает Associated Press, турецкие власти называют произошедшее самым масштабным наводнением в Стамбуле с 1942 года. За 48 часов в городе выпало больше осадков, чем обычно за сентябрь и октябрь вместе взятые.

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В отдельных районах количество осадков достигло 272 миллиметров. Потоки воды затопили улицы, подземные переходы, жилые дома и предприятия. Автомобили уносило течением, некоторые машины оказались свалены в груды у подножия холмов.

В пятницу, 16 октября, спасатели обнаружили под мостом в районе Сарыер тело 66-летнего мужчины. Таким образом, число погибших увеличилось до четырех.

Среди жертв стихии также 14-летний подросток, которого смертельно ударило током после того, как он наступил в лужу в городском парке

Продолжаются поиски людей, пропавших во время наводнения. Для проведения поисково-спасательных работ турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям AFAD создало специальный координационный центр. Спасатели обследуют русла рек, места их впадения в водоемы и район залива Золотой Рог.

По данным властей, в ликвидации последствий стихии участвуют около 46 тысяч сотрудников экстренных и коммунальных служб. Поступило почти 10 тысяч сообщений о разрушениях и других происшествиях.

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Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, посетивший один из наиболее пострадавших районов Стамбула, заявил, что город столкнулся с крупнейшим наводнением за последние 84 года.

Однако опасность еще не миновала.

Согласно новому предупреждению Главного управления метеорологии Турции, вечером 16 октября осадки вновь усилятся. Особенно сложная ситуация ожидается во второй половине субботы в азиатской части Стамбула, где местами может выпасть от 50 до 100 миллиметров осадков.

Оранжевый уровень опасности объявлен для Стамбула, Коджаэли, Сакарьи, Яловы и Бурсы. Еще в 36 провинциях, включая Анкару, Измир, Адану и Анталью, действует желтое предупреждение.

Метеорологи предупреждают о вероятности новых подтоплений, паводков, оползней, ударов молний и серьезных перебоев в работе транспорта.

Предупреждение о сильных дождях в Стамбуле действует до утра воскресенья, 18 октября.

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