Pumpkimania: тысячами тыкв украсили старинный замок в Бельгии, здесь можно даже поплавать на тыквенной лодке

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В Бельгии старинный замок Грот-Бейгарден неподалеку от Брюсселя превратился в необычный осенний парк. Здесь проходят фестиваль Pumpkimania, на котором из тысяч разноцветных тыкв создают гигантские фигуры животных, устраивают соревнования по выращиванию тыкв-рекордсменов и даже предлагают посетителям прогулки по воде в лодках из настоящих тыкв.

Как сообщает Euronews, в этом году фестиваль посвящен теме «Магия леса». На территории замка появились огромные лисы, совы, олени и другие лесные обитатели. Основой для скульптур служат деревянные и проволочные каркасы, которые художники покрывают тыквами разных цветов и размеров.



Над необычными композициями работают мастера швейцарской компании Jucker Farm, известной своими масштабными тыквенными выставками. Для оформления используют урожай, привезенный из Бельгии, Германии и Португалии.

Одной из главных достопримечательностей стала гигантская тыква весом 772 килограмма

Несмотря на жаркое лето и сложные условия выращивания, участникам удалось получить впечатляющие экземпляры.

Но на Pumpkimania тыквы служат не только украшением. Каждые выходные на пруду возле замка устраивают необычные водные прогулки: огромные плоды превращают в импровизированные лодки, в которых посетители могут самостоятельно грести по воде.

Правда, такие плавсредства довольно капризны. Организаторы предупреждают, что из-за неудачного урожая количество лодок ограничено, а некоторые тыквы могут треснуть после нескольких часов пребывания в воде. Поэтому возможность прогулки зависит от состояния конкретной лодки и решения спасателя.

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Для детей и взрослых предусмотрены мастер-классы по вырезанию фигур из тыкв. По выходным здесь также работают профессиональные мастера, превращающие плоды в настоящие скульптуры. Правда, жизнь таких произведений искусства недолгая: примерно через неделю вырезанные тыквы начинают портиться.

С 24 октября фестиваль дополнит специальная программа к Хэллоуину

В парке откроют почти километровый маршрут с движущимися куклами, световыми и звуковыми эффектами и декорациями в духе праздника. Посетителям предлагают приходить в костюмах ведьм, привидений и других сказочных персонажей.

Завершится фестиваль 1 ноября необычной церемонией - гигантские тыквы разрежут прямо на глазах у публики. Садоводы смогут собрать семена для следующего сезона, а посетители - получить советы по выращиванию тыкв-рекордсменов. Мякоть плодов будут бесплатно раздавать желающим, пока она не закончится.

На фестивале работает и специальная кухня, где готовят тыквенный суп, картофель фри из тыквы, необычные панини и другие сезонные блюда.

По оценкам организаторов, до завершения фестиваля его посетят около 50 тысяч человек.

Pumpkimania проходит с 25 сентября по 1 ноября. Стоимость входного билета для взрослых составляет 16 евро, для детей от 5 до 14 лет - 9 евро. Детям младше пяти лет вход бесплатный.

Подробная программа опубликована на официальном сайте фестиваля.