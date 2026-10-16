16 октября 2026, 11:05 Наталья Гудемчук

Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет

Осенний саммит Евросоюза: лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет на следующие семь лет
euronews

Первый день саммита Евросоюза в Брюсселе не привел к договоренности о долгосрочном бюджете на следующие семь лет. Германия и ряд других стран требуют сократить расходы, тогда как Франция, Испания и Польша выступают за увеличение бюджета. Об этом сообщает агентство AFP.

По данным собеседников AFP, на встрече глав государств и правительств стран ЕС столкнулись разные позиции, что привело к острым спорам. При этом разногласия были известны еще до начала переговоров.

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Германия, Австрия, Швеция, Дания, Нидерланды и Финляндия призывают к экономии. Франция, Испания и Польша, напротив, выступают за увеличение бюджета Евросоюза.

Летом Еврокомиссия представила проект долгосрочного бюджета объемом почти два триллиона евро. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить его на 140 млрд евро - примерно на 8%.

Предложение предусматривает сокращение расходов на повышение конкурентоспособности, научные исследования, оборону и внешнюю политику.

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Франция на саммите выступила за введение новых общеевропейских сборов, которые позволили бы увеличить бюджет без повышения взносов государств-членов. В частности, речь идет о сборах на цифровые услуги, криптоактивы и азартные игры в интернете.

Следующий саммит ЕС пройдет в декабре. Многие из 27 стран Евросоюза хотят согласовать долгосрочный бюджет до конца года. Одной из причин спешки называют опасения, что после выборов в нескольких странах в 2027 году к власти могут прийти евроскептики и популистские силы.

В частности, на президентских выборах во Франции может победить ультраправый политик Марин Ле Пен. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что в таком случае достичь соглашения по бюджету ЕС будет трудно.

Перед началом переговоров канцлер Германии Фридрих Мерц призвал существенно сократить предложенный Еврокомиссией проект бюджета. Он также категорически отверг идею выделить дополнительные средства на две традиционно крупные статьи расходов ЕС - сельское хозяйство и политику сплочения.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер не исключил, что переговоры затянутся и продолжатся в следующем году.

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