16 октября 2026, 15:37

Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом

Монетный двор США установил рекорд продаж в 1 млрд долларов благодаря монете с Трампом

Рекорд продаж своей продукции установил Монетный двор США благодаря выпуску памятной монеты с изображением американского президента Дональда Трампа, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

«Продажи Монетного двора США в 2026 финансовом году превысили показатель в 1 млрд долларов. Это рекорд за последние более чем 20 лет, он установлен благодаря высокому спросу на монету с номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа», - говорится в сообщении Минфина на его странице в X.

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В сентябре Монетный двор США выпустил памятную монету номиналом 1 доллар в честь 250-летия независимости страны. На аверсе монеты изображен портрет Трампа, а на реверсе - президентская печать. Желающие могут приобрести рулон из 25 монет за 61 доллар или мешок со 100 монетами за 154.5 долларов.

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