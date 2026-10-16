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Кайли Миноуг станет ведьмой-кошкой в новом мультфильме: необычный сюрприз на концерте в Голливуде

Кайли Миноуг станет ведьмой-кошкой в новом мультфильме: необычный сюрприз на концерте в Голливуде

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Австралийская певица Кайли Миноуг присоединилась к звездному составу нового музыкального мультфильма «Плохие феи» (Bad Fairies). Поп-звезда озвучит необычную героиню - ведьму-кошку по имени Клаудер. Премьера анимационной комедии запланирована на май 2027 года.

Как сообщает Variety, новость стала одним из сюрпризов концерта актрисы и певицы Синтии Эриво, состоявшегося 15 октября на знаменитой площадке Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе.

Во второй половине выступления оркестр исполнил композицию на основе песни Hard to Believe, написанной для будущего мультфильма. После этого Эриво представила публике новых участников проекта - актера и певца Джонатана Гроффа и британскую комедийную актрису Кэтрин Тейт.

Но главный сюрприз ждал зрителей впереди. Эриво объявила, что к актерскому составу присоединилась Кайли Миноуг, которая в этот момент находилась в зрительном зале.

Миноуг досталась роль Клаудер - ведьмы-кошки. Джонатан Грофф, известный по сериалу «Охотник за разумом» и озвучиванию Кристоффа в «Холодном сердце», сыграет Робина Гудфеллоу. Кэтрин Тейт озвучит персонажа по имени Fairy Gothmother - название, обыгрывающее образ сказочной крестной и готическую субкультуру.

Главную героиню мультфильма, фею Джейн Стейплган, озвучивает сама Синтия Эриво, получившая широкую известность благодаря роли Эльфабы в экранизации мюзикла «Злая».

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Создатели описывают будущий фильм как музыкальную комедию о компании непокорных фей, решивших изменить привычные порядки своего волшебного мира.

Режиссером стала Меган Николь Донг, известная по анимационному сериалу Netflix «Мир кентавров».

Особое внимание уделяется музыке. Оригинальные песни для «Плохих фей» сочиняют Тоби Марлоу и Люси Мосс - авторы популярного мюзикла Six, посвященного шести женам английского короля Генриха VIII. Музыкальное сопровождение создает Изабелла Саммерс, участница группы Florence + The Machine. Она также работает над песнями фильма.

Производство мультфильма уже идет в Лондоне. Над проектом работают Warner Bros. Pictures Animation и британская студия Locksmith Animation.

Премьера «Плохих фей» в США намечена на 21 мая 2027 года.

 

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