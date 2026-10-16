16 октября 2026, 12:07 Наталья Гудемчук

Маск презентовал «летающий» электромобиль Tesla Roadster - серийный выпуск начнется в 2028 году

Маск презентовал «летающий» электромобиль Tesla Roadster - серийный выпуск начнется в 2028 году
point.md

На испытательном полигоне SpaceX в Техасе (США) Илон Маск продемонстрировал новый Tesla Roadster. Электромобиль выполнил несколько трюков в воздухе, однако способность летать на значительные расстояния пока не доказана, сообщает CNN.

Во время презентации двухместный электромобиль поднялся по наклонному трамплину, удержался на нём вверх колёсами, выполнил кувырок в воздухе и приземлился. Далее он «перепрыгнул» через ряд припаркованных автомобилей Tesla.

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Для воздушных манёвров Roadster использует десять сопел и баллоны со сжатым воздухом сверхвысокого давления. Эта технология также позволяет разгоняться до 96,5 км/ч менее чем за секунду. Для движения по трамплину вверх колёсами под днищем автомобиля создаётся разрежение, которое прижимает машину к поверхности.

Маск назвал эту технологию результатом сотрудничества «лучшей в мире автомобильной компании и лучшей в мире ракетной компании», имея в виду Tesla и SpaceX.

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Во время демонстрации в салоне автомобиля никого не было. Маск объяснил это соображениями безопасности. При этом показать полёт на значительное расстояние не удалось.

Серийное производство нового Roadster, по заявлению Маска, начнётся в 2028 году. Однако, как отмечает CNN, пока неясно, сможет ли автомобиль действительно летать на большие расстояния или его возможности ограничатся короткими прыжками и трюками.

Эксперты указывают, что совместить небольшой вес, необходимый для полёта, с требованиями безопасности обычного автомобиля непросто. В частности, машинам нужны усиленный кузов, бамперы и зоны деформации, которые увеличивают массу.

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