16 октября 2026, 15:02

Даже депутатский статус не защитил: 46 женщин в Европарламенте стали мишенями сайтов с интимными дипфейками

Даже депутатский статус не защитил: 46 женщин в Европарламенте стали мишенями сайтов с интимными дипфейками

Политическая известность не защищает от цифрового насилия - а делает человека заметнее для его организаторов. Исследователи обнаружили имена и изображения 50 депутатов Европарламента, включая 46 женщин, на сайтах, связанных с порнографическими дипфейками и инструментами для их создания.

Такие данные представила немецкая организация Agora Digitale Transformation. По её оценке, проблема затронула примерно каждую шестую женщину в Европарламенте. Однако за общей цифрой скрываются разные ситуации - от опубликованных поддельных изображений до использования имени человека для привлечения посетителей.

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С 26 по 30 сентября авторы проверили имена всех 720 евродепутатов по 200 сайтам. Непосредственно размещённые сексуализированные подделки обнаружились в отношении восьми депутаток. В других случаях исследователи находили персональные страницы рядом со ссылками на инструменты генерации, запросы пользователей или сохранившиеся записи в поисковой выдаче. Некоторые из этих записей могли относиться к уже удалённому или вовсе не существовавшему контенту.

Поэтому формулировка «созданы порнографические дипфейки 46 депутаток» была бы неточной. Исследование показывает более широкую картину: использование личности политиков внутри инфраструктуры подобных сервисов.

Фотография настоящая - всё остальное выдумано

Интимные дипфейки создают с помощью искусственного интеллекта: внешность реального человека используют для изготовления сексуализированного изображения без его согласия. При этом публикация обычного портрета не означает согласия на подобную обработку.

Для политиков возможность просто исчезнуть из интернета практически отсутствует. Официальные фотографии, видеозаписи выступлений и страницы в социальных сетях сопровождают их работу. Соавтор исследования Бенджамин Шульц обращает внимание: публичность делает защиту от таких атак особенно сложной.

Депутат Европарламента от Австрии Лена Шиллинг публично рассказала, что сама столкнулась с подобным преследованием. Председатель Европарламента Роберта Метсола осудила происходящее, подчеркнув: это атаки на женщин, выполняющих свою политическую работу.

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Что собирается делать Евросоюз

Запрет на определённые ИИ-системы для создания интимных изображений без согласия уже включён в изменения европейского законодательства об искусственном интеллекте. Он охватывает в том числе так называемые nudifier-приложения - сервисы, имитирующие «раздевание» человека на фотографии.

Согласно сообщению Европарламента, компаниям дан срок до 2 декабря 2026 года, чтобы привести свои системы в соответствие с новыми требованиями. Еврокомиссия также подтверждает, что применение нового запрета начинается в декабре. Речь идёт именно о несанкционированном интимном контенте, а не о запрете любой генерации изображений людей.

Но принятия нормы недостаточно. Межпартийная группа из 119 евродепутатов направила европейскому руководству письмо с требованием обеспечить её реальное исполнение и оперативно завершить расследование, связанное с Grok.

Расследование в отношении платформы X Еврокомиссия открыла ещё 26 января. Оно касается, в частности, того, насколько компания оценивала и снижала риски распространения незаконных материалов, создаваемых с использованием Grok. Само открытие процедуры не означает, что нарушение уже окончательно установлено.

Проблема выходит далеко за пределы политики

История с Европарламентом показывает, насколько уязвимой стала публичная фотография. Для вмешательства в частную жизнь теперь необязательно получить доступ к личным снимкам: злоумышленники могут использовать обычный портрет.

Для жителей Латвии новый европейский запрет имеет такое же значение, как для остальных граждан ЕС. Однако его эффективность будет зависеть от того, удастся ли ограничить работу сервисов и распространение подделок на практике. Даже депутатский статус, как показывает исследование, сам по себе такой защиты не даёт.

 

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