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В аэропорту Германии пассажир пытался провезти 92 ядовитых змей и ящериц в чемодане

В аэропорту Германии пассажир пытался провезти 92 ядовитых змей и ящериц в чемодане

Необычную контрабанду обнаружили таможенники в немецком аэропорту Кельн-Бонн. При досмотре багажа пассажира, прилетевшего из Мексики через Стамбул, сотрудники службы нашли десятки ядовитых змей и редких ящериц, спрятанных в бутылках из-под шампуня, пластиковых контейнерах и носках.

Как сообщает немецкая телерадиокомпания WDR со ссылкой на Главное таможенное управление Кельна, происшествие случилось около трех недель назад, однако подробности стали известны 15 октября.

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45-летний гражданин Мексики, работавший пожарным, прибыл в Германию рейсом из Мехико с пересадкой в Стамбуле. В аэропорту он направился через зеленый коридор, предназначенный для пассажиров, которым нечего декларировать.

Мужчина привлек внимание таможенников нервным поведением и противоречивыми ответами на вопросы о цели поездки.

Во время проверки экспресс-тест, проведенный по следам на ладонях пассажира, показал положительный результат на кокаин. Сотрудники таможни решили тщательно обследовать его багаж, предполагая, что внутри могут находиться наркотики.

Однако вместо запрещенных веществ их ожидал совершенно другой сюрприз.

Одна из сотрудниц открыла бутылку из-под шампуня и обнаружила внутри несколько живых змей. Дальнейший досмотр показал, что чемодан буквально набит рептилиями

Всего таможенники изъяли 37 ядовитых змей и 55 ящериц. Среди змей оказались гадюки и гремучники, а среди других животных - редкие виды ящериц, в том числе шипохвостые игуаны и безногие ящерицы.

Животных перевозили в тесных пластиковых емкостях, флаконах из-под косметики и свернутых носках. Во время длительного перелета они оставались без воды и пищи.

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По информации WDR, около 30 рептилий не пережили путешествие.

Для спасения оставшихся животных таможенники вызвали ветеринарную службу Кельна. После оказания первой помощи рептилий отправили в специализированный центр Schladen неподалеку от Брауншвейга, где ими занялись специалисты.

Представитель таможенного управления Кельна Йенс Аланд признался, что его коллеги привыкли к самым неожиданным находкам в чемоданах путешественников, однако с таким количеством живых ядовитых змей им прежде сталкиваться не приходилось.

По оценке таможни, стоимость некоторых из обнаруженных животных на нелегальном рынке может достигать нескольких сотен евро за экземпляр.

Сам пассажир заявил, что перевозил рептилий по просьбе знакомого из Бразилии. При этом он не смог назвать даже виды животных, находившихся в его багаже.

Немецкая федеральная полиция отказала мужчине во въезде в страну, сочтя его угрозой общественной безопасности. Уже на следующее утро его отправили обратно в Стамбул.

В отношении мексиканца начато расследование. Дело ведет таможенная следственная служба Эссена. За незаконную торговлю охраняемыми видами животных в Германии предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы.

По данным немецкой таможни, только за прошлый год в стране зарегистрировали более 1300 случаев незаконного перемещения охраняемых животных, растений и изделий из них. Всего было выявлено свыше 56 тысяч таких объектов. Более 90% нарушений обнаружили в почтовых отправлениях и аэропортах.

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