Во Франции микроавтобус столкнулся с поездом у тоннеля под Ла-Маншем: 19 пострадавших

Во Франции на въезде в тоннель под Ла-Маншем произошло столкновение микроавтобуса с железнодорожным составом. В результате аварии пострадали 19 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Как сообщает Euronews, происшествие случилось вечером в четверг, 15 октября, около 19:27 по местному времени в районе Кокеля, неподалеку от французского города Кале.

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Микроавтобус перевозил водителей грузовиков разных национальностей к железнодорожной платформе, откуда транспортные средства отправляются через тоннель под Ла-Маншем в Великобританию.

При невыясненных пока обстоятельствах микроавтобус столкнулся с поездом, следовавшим по территории терминала.

В аварии пострадали водитель микроавтобуса и 18 пассажиров. По уточненным данным, двое получили серьезные травмы, еще 17 человек отделались легкими повреждениями.

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Как сообщили французские власти, угрозы жизни пострадавших нет.

На место происшествия прибыли спасательные службы и медики. Для оказания помощи пострадавшим была организована масштабная спасательная операция.

Из-за аварии движение автомобильных железнодорожных шаттлов LeShuttle, перевозящих автомобили и грузовики между Францией и Великобританией, приостановили примерно на полтора часа. Затем перевозки возобновились.

При этом пассажирские поезда Eurostar, соединяющие Великобританию с континентальной Европой, продолжали курсировать. Их движение не прерывалось.

Причины столкновения устанавливаются. По данным французских властей, это первое подобное происшествие на погрузочной платформе Евротоннеля с момента открытия тоннеля в 1994 году.