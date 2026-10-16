Во Франции микроавтобус столкнулся с поездом у тоннеля под Ла-Маншем: 19 пострадавших

Во Франции на въезде в тоннель под Ла-Маншем произошло столкновение микроавтобуса с железнодорожным составом. В результате аварии пострадали 19 человек, двое из них получили серьезные травмы.
Как сообщает Euronews, происшествие случилось вечером в четверг, 15 октября, около 19:27 по местному времени в районе Кокеля, неподалеку от французского города Кале.
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Микроавтобус перевозил водителей грузовиков разных национальностей к железнодорожной платформе, откуда транспортные средства отправляются через тоннель под Ла-Маншем в Великобританию.
При невыясненных пока обстоятельствах микроавтобус столкнулся с поездом, следовавшим по территории терминала.
В аварии пострадали водитель микроавтобуса и 18 пассажиров. По уточненным данным, двое получили серьезные травмы, еще 17 человек отделались легкими повреждениями.
Как сообщили французские власти, угрозы жизни пострадавших нет.
На место происшествия прибыли спасательные службы и медики. Для оказания помощи пострадавшим была организована масштабная спасательная операция.
Из-за аварии движение автомобильных железнодорожных шаттлов LeShuttle, перевозящих автомобили и грузовики между Францией и Великобританией, приостановили примерно на полтора часа. Затем перевозки возобновились.
При этом пассажирские поезда Eurostar, соединяющие Великобританию с континентальной Европой, продолжали курсировать. Их движение не прерывалось.
Причины столкновения устанавливаются. По данным французских властей, это первое подобное происшествие на погрузочной платформе Евротоннеля с момента открытия тоннеля в 1994 году.